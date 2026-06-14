قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فانس وقاليباف يشاركان في اجتماع حاسم تمهيدًا لاتفاق أمريكي إيراني
إشادة مغربية واعتراف برازيلي.. ماذا قال وهبي وأنشيلوتي بعد قمة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟
«دياز انضرب على وشه» .. أيمن دجيش يكشف 3 حالات تحكيمية جدلية في مباراة المغرب والبرازيل
الحرب الأهلية في إسرائيل.. 60% يخشون انفجار العنف الداخلي بدولة الاحتلال
بريطانيا توجه ضربة جديدة لموسكو.. ستارمر يأمر باعتراض ناقلة نفط روسية في القناة الإنجليزية
سقوط مُسيّرتين قرب رأس الناقورة.. إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل
ترقب وتركيز بين الطلاب.. دخول لجان امتحان الإنجليزي للثانوية الأزهرية بمصر الجديدة | بث مباشر
تراجع جديد في أسعار الفراخ.. البيضاء تهبط إلى 60 جنيهًا بالمزرعة اليوم
«الري» تتابع تنفيذ مشروع بـ1.66 مليار دولار لرفع كفاءة استخدام المياه بوادي النيل
دعاء للميت في نهاية السنة الهجرية .. 10 كلمات تُدخله الجنة بغير حساب
إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي قرب نهاريا وانفجارات في الجليل الغربي
تراجع الفلفل والخيار.. أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الأحد 14 يونيو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الفلفل والخيار.. أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الأحد 14 يونيو 2026

الخضراوات
الخضراوات
رحمة سمير

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 14 يونيو 2026، مع انخفاض أسعار بعض الأصناف، أبرزها الفلفل الرومي والخيار الصوب، وفق أحدث بيانات التداول بالسوق.

ويُعد سوق العبور من أكبر أسواق الجملة في مصر، ويعكس حركة العرض والطلب التي يعتمد عليها تجار التجزئة في مختلف المحافظات.

اسعار الطماطم و الخضروات اليوم

أسعار الطماطم والبطاطس

  • الطماطم: من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
  • البطاطس: من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

أسعار البصل

  • البصل الأبيض: من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان

  • الباذنجان البلدي: من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو.
  • الباذنجان الرومي: من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.
  • الباذنجان الأبيض: من 5 إلى 13 جنيهًا للكيلو.
الخضروات والفاكهة

أسعار الفلفل

  • الفلفل الرومي: من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو، متراجعًا بنحو 5 جنيهات.
  • الفلفل الحامي: من 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • الفلفل الألوان: من 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخيار

  • الخيار الصوب: من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات.
  • الخيار البلدي: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
الخضروات والفاكهة

أسعار الثوم والليمون

  • الثوم: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • الليمون البلدي: من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • الليمون الأضاليا: من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك من منطقة لأخرى وفق تكاليف النقل وهامش ربح تجار التجزئة.

سوق العبور الفلفل أسعار الطماطم البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

كرة قدم

عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

ترشيحاتنا

منتخب كوراساو

مدرب كوراساو يتحدى ألمانيا قبل مواجهة المونديال: سنجعل المهمة صعبة وليس لدينا ما نخسره

إسكتلندا وهايتي

مدرب إسكتلندا بعد الفوز على هايتي: كنا نستحق نتيجة أكبر.. والأجواء في كأس العالم رائعة

منتخب أستراليا

مدرب أستراليا بعد إسقاط تركيا: حققنا ما أردناه.. وتركيزنا الآن على مواجهة أمريكا

بالصور

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

علامات تكشف عصير القصب المغشوش.. احذرها

علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها
علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها
علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها

طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد