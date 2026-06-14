تراجع الفلفل والخيار.. أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الأحد 14 يونيو 2026

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 14 يونيو 2026، مع انخفاض أسعار بعض الأصناف، أبرزها الفلفل الرومي والخيار الصوب، وفق أحدث بيانات التداول بالسوق.

ويُعد سوق العبور من أكبر أسواق الجملة في مصر، ويعكس حركة العرض والطلب التي يعتمد عليها تجار التجزئة في مختلف المحافظات.

أسعار الطماطم والبطاطس

الطماطم: من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

أسعار البصل

البصل الأبيض: من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان

الباذنجان البلدي: من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي: من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

الباذنجان الأبيض: من 5 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفلفل

الفلفل الرومي: من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو، متراجعًا بنحو 5 جنيهات.

الفلفل الحامي: من 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الألوان: من 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخيار

الخيار الصوب: من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات.

الخيار البلدي: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الثوم والليمون

الثوم: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

الليمون الأضاليا: من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك من منطقة لأخرى وفق تكاليف النقل وهامش ربح تجار التجزئة.