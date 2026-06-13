من نهائي المونديال إلى مواجهة الجزائر.. سيمون مارتشينياك حكما لقمة الخضر والأرجنتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مواجهة الجزائر والأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم 2026، في مباراة مرتقبة تجمع "محاربي الصحراء" بحامل لقب النسخة الماضية.

ويعد مارتشينياك واحدًا من أبرز حكام كرة القدم في العالم خلال السنوات الأخيرة، بعدما رسخ مكانته بين نخبة الحكام الدوليين بفضل حضوره في أكبر المحافل القارية والعالمية. كما سبق له إدارة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ليصبح أول حكم بولندي يقود المباراة النهائية للمونديال.

ويمتلك الحكم البالغ من العمر 45 عامًا سجلًا حافلًا بالمباريات الكبرى، إذ أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، إلى جانب نهائي كأس السوبر الأوروبي 2018 والعديد من المواجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أوروبا. كما تُوج بجائزة أفضل حكم في العالم من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) لعامي 2022 و2023.

ويحظى مارتشينياك بثقة كبيرة من "فيفا"، حيث تم اختياره ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026 التي تضم نخبة الحكام من مختلف القارات، مستفيدًا من خبراته الواسعة في إدارة المباريات الكبرى والضغوط الجماهيرية العالية.

أما على صعيد مواجهاته السابقة مع المنتخب الجزائري، فقد حملت ذكريات إيجابية لـ"الخضر"، إذ أدار مباراتين للجزائر خلال كأس العرب 2021 في قطر، حقق خلالهما المنتخب الفوز على لبنان بنتيجة 2-0 في دور المجموعات، ثم تجاوز قطر 2-1 في الدور نصف النهائي، قبل أن يواصل مشواره نحو التتويج باللقب.