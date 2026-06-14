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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يترأس ختام ندوة إعداد المقبلين على الزواج التابعة لمركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي
ميرنا رزق

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ختام ندوة إعداد المقبلين على الزواج، التابعة لمركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية.

أقيمت فعاليات الندوة في الفترة من الثامن، وحتى الثالث عشر من يونيو الجاري، وذلك بمقر المطرانية، بمشاركة الأب أنجليوس منير، مدير المركز.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، موجهًا لهم بعض النصائح الخاصة بالزواج الكاثوليكي، وكيفية بناء أسرة ثابتة لها علاقة وثيقة بالكنيسة، قائمة على الصلاة، مؤكدًا للجميع أهمية بنيان الأسرة في إطار روحانية الكنيسة.

وأشار صاحب النيافة إلى ضرورة إعداد برامج خاصة لحديثي الزواج، وتفعيل دور مركز قانا في اجتماعات الأسر بجميع كنائس الإيبارشية، مختتمًا الندوة بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين.

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