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تراجع جديد في أسعار الفراخ.. البيضاء تهبط إلى 60 جنيهًا بالمزرعة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد في أسعار الفراخ.. البيضاء تهبط إلى 60 جنيهًا بالمزرعة اليوم

الفراخ
الفراخ
رحمة سمير

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات ليسجل ما بين 60 و61 جنيهًا في المزرعة، وفق بيانات شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ويأتي هذا التراجع في ظل زيادة المعروض بالسوق واستمرار جهود الدولة لدعم صناعة الدواجن وفتح أسواق تصديرية جديدة، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واعتماد مصر ضمن الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

  • سعر الفراخ البيضاء بالمزرعة: من 60 إلى 61 جنيهًا للكيلو.
  • سعرها للمستهلك: بين 75 و80 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتوزيع.

أسعار الساسو والأمهات

  • الفراخ الساسو: 95 جنيهًا للكيلو.
  • الأمهات البيضاء: 40 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.
  • الدواجن البلدي للمستهلك: بين 135 و140 جنيهًا للكيلو.
  • الساسو للمستهلك: نحو 135 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت

  • الكتكوت الأبيض: بين 9 و12 جنيهًا.
  • الكتكوت الساسو: بين 8 و9 جنيهات.
اسعار الفراخ البيضا

إنتاج الدواجن في مصر

يبلغ حجم إنتاج الدواجن في السوق المحلية نحو 4 ملايين دجاجة يوميًا، إضافة إلى نحو 13 مليار بيضة سنويًا، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط التصدير.

أسعار الفراخ اليوم

كما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة الأسواق، إلى جانب تنفيذ الإجراءات الوقائية والتحصينات اللازمة لحماية الثروة الداجنة من الأمراض الوبائية.

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