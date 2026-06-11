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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز عن تراجع أسعار الدواجن: الفراخ بـ70 جنيهًا والبيض انخفض.. والمربون يحذرون من أزمة جديدة

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

سلطت الإعلامية ياسمين عز الضوء على التراجع الملحوظ في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض أثار حالة من الجدل بين المستهلكين والمربين على حد سواء.

أسعار البيض والبانيه

وقالت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج كلام الناس المذاع عبر MBC مصر، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى نحو 70 جنيهًا، كما انخفضت أسعار البيض والبانيه مقارنة بالفترات الماضية، لافتة إلى أن البانيه يُباع حاليًا بنحو 180 جنيهًا للكيلو بعدما وصل في وقت سابق إلى 320 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض

وأضافت أن البعض أرجع هذا الانخفاض إلى تراجع معدلات الشراء، في ظل تغير أولويات المستهلكين واتجاه بعضهم للبحث عن منتجات غذائية أو فواكه مستوردة مرتفعة الثمن، في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار الدواجن والبيض أكثر ملاءمة مقارنة بالأشهر السابقة.

استمرار بيع الدواجن

وأشارت إلى أن ممثلي اتحاد الدواجن وشعبة الثروة الداجنة حذروا من أن استمرار بيع الدواجن بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج قد ينعكس سلبًا على المربين، وقد يؤدي إلى خروج عدد من المنتجين من السوق، وهو ما قد يتسبب لاحقًا في تراجع المعروض وعودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد.

 انخفاض الأسعار فرصة

وأوضحت أن الجدل لم يتوقف عند حدود الأسعار، بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من اعتبر انخفاض الأسعار فرصة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وبين من رأى أن الخسائر التي يتعرض لها المربون قد تهدد استقرار صناعة الدواجن في مصر مستقبلًا.

تكاليف الإنتاج المتزايدة

وأكدت ياسمين عز أن المشهد الحالي يكشف عن حالة من التوازن الصعب بين مصلحة المستهلك الذي يبحث عن أسعار مناسبة، ومصلحة المنتج الذي يسعى للحفاظ على استمرارية نشاطه وتحقيق عائد يغطي تكاليف الإنتاج المتزايدة.

أسعار الدواجن ياسمين عز أسعار البيض

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