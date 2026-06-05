تعليق ساخر من ياسمين عز على نصاب انتحل صفة طبيب قلب

سخرت الإعلامية ياسمين عز، من واقعة شخص ادعى أنه طبيب جراحة قلب، مشيرة إلى أن هذا الشخص لم يحصل على اي مؤهل عالي.

وقالت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"جراح قلب مشهور تم القبض عليه ولأنه يعمل في مهنة الطب ولم يحصل على اي مؤهل عالي وذهب لتزوير بطاقة بأنه طبيب جراحة قلب وعمل عيادة كبيرة وأنه رئيس قسم جراحات القلب في جامعة عين شمس".

وتابعت ياسمين عز، أن :"محدش عارف مين مات بسببه وهل في ضحايا ومنذ عام 2015 وحتى اليوم يعمل في مهنة الطب ومحكوم عليه الحبس عشر سنوات، وازاي يعمل عيادة ومافيش رقابة من وزارة الصحة وازاي يفتح عيادة وهت ساقط ابتدائية".