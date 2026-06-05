وفاة نجل عصام صاصا قبل ولادته ويطلب من جمهوره الدعاء

أعلن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، عبر خاصية “الاستوري” على حسابه، وفاة نجله قبل ولادته وهو لا يزال جنينًا في الشهر السادس من حمل زوجته، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب عصام صاصا عبر حسابه على انستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله نجلي يمان عصام طه وهو في بطن أمه في الشهر السادس، أرجو الدعوة له بالمغفرة، والحمد لله أنا بخير ورحيم بخير، وأدعو لأم رحيم تقوم بالسلامة، اللهم احفظ لي أهلي وزوجتي ورحيم”.

ولم يكشف صاصا عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب الوفاة، مكتفيًا بطلب الدعاء لنجله ولزوجته بالسلامة.

من جانب آخر قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بالاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب، واستخدامه دون إذن من أصحاب الحقوق لجلسة 10 يونيو.

وتقدم المحامي سامح قناوي إلى النائب العام، بصفته وكيلًا عن الملحن وائل محمد، اتهم فيه صاصا باستخدام لحن مملوك لموكله واستغلاله دون وجه حق، الأمر الذي دفع الجهات المختصة لإحالة الملف إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيه.