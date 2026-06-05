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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي ياسين :أسئلتي جرئية.. وتوقعت نجاح برنامجي "مساحة حرة"

علي ربيع
علي ربيع
أحمد البهى

أكد المذيع اللبناني علي ياسين أنه كان يتوقع ردود الأفعال القوية حول برنامجه “مساحة حرة”.


 

وتابع علي ياسين، في تصريحات خاصة: “توقعت أن يحظى برنامج (مساحة حرة) بردود أفعال قوية لعدة أسباب، منها أن لبنان خرجت من الحرب مؤخرًا، وأن المشاهد قد ملّ من الأوضاع السياسية ويحتاج إلى محتوى ترفيهي، كما أنني كنت بعيدًا عن تقديم البرامج لمدة عام”.


 

واستكمل: “كنت راضيًا جدًا عن ردود الأفعال حول الحلقة الأولى، التي استضفت فيها الفنانة شمس الكويتية، فقد تحدثنا عن الفن والسياسة والعديد من الأمور”.


 

وأضاف: “حرصت على أن يكون البرنامج بمثابة دردشة مع الضيف”.


 

وتابع علي ياسين: “أعترف أن أسئلتي جريئة، ولكن في حدود. أحيانًا قد أتخطى حدودي، ولكن يكون ذلك وكأنني أتحدث مع صديق، ولهذا السبب يتجاوب الضيف معي، كما أن المشاهد يتابع برنامجي لأنني استطعت الدخول إلى بيوتهم بشكل راقٍ، ومن خلال استضافة نجوم كبار من الوطن العربي. 


 

المذيع اللبناني علي ياسين علي ياسين مساحة حرة

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