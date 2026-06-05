بدون ميك اب.. ياسمين الخطيب تتألق في أحدث ظهور

تألقت الإعلامية ياسمين الخطيب بإطلالة كاجوال مميزة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

إطلالة ياسمين الخطيب

وظهرت ياسمين بدون ميك اب، واعتمدت على الظهور بجمالها الطبيعي، وانهالت التعليقات والإعجاب على ظهورها.

وكانت قد احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، معبرة عن فرحتها عبر منشور لها على موقع “فيس بوك”، كتبت خلاله كلمات غزل احتفالا بالإنجاز.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة لها بقميص نادي الزمالك وعلقت :“القلعةُ البيضاءُ تنشدُ لحنَها والنصرُ تحملُ زَهْوَهُ الراياتُ”.