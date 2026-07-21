الأهلي يتوصل لاتفاق مع دينامو زغرب لضم منصف بصفقة قد تصل إلى 4 ملايين يورو

كشفت تقارير صحفية كرواتية عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع دينامو زغرب الكرواتي بشأن التعاقد مع اللاعب الجزائري منصف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة تُعد من أبرز تحركات القلعة الحمراء لتدعيم صفوفها.

وذكر موقع Jutarnji الكرواتي أن الاتفاق يتضمن السماح للاعب بالبقاء مع دينامو زغرب حتى الانتهاء من خوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ثون السويسري، قبل انضمامه رسميًا إلى صفوف الأهلي.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة بلغت 3 ملايين يورو كمبلغ أساسي، مع وجود حوافز ومكافآت قد ترفع إجمالي قيمة الانتقال إلى 4 ملايين يورو، وفقًا للبنود المتفق عليها بين الناديين.

وأشار الموقع إلى أن الاتفاق تضمن أيضًا حصول دينامو زغرب على نسبة 10% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، في حال انتقاله من الأهلي إلى أي نادٍ آخر خلال السنوات المقبلة.

ويأتي تحرك الأهلي لحسم الصفقة في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقة جيدة مع النادي الكرواتي من خلال الموافقة على استمرار اللاعب مع فريقه الحالي حتى نهاية ارتباطه بالمواجهتين الأوروبيتين.