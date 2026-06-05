في ذكري رحيل هدى سلطان.. قاطعها شقيقها بسبب الفن وكانت توقف التصوير من أجل الصلاة

يحل اليوم ذكري وفاة الفنانة الكبيرة هدي سلطان، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، عام 2006، بعد مسيرة فنية طويلة وحافلة بالأعمال المميزة.

ولدت هدى سلطان واسمها الحقيقي بهيجة عبد العال في 15 أغسطس 1925 بقرية كفر أبو جندي بمركز قطور، محافظة الغربية.

واجهت هدى سلطان رفضاً شديداً من محمد فوزي، الذي خشي عليها من صعوبات الوسط الفني.

استمرت القطيعة بينهما لفترة حتى بعد أن بدأت في تحقيق الشهرة، لكنها لم تيأس، وأصرت على المضي قدمًا، لتثبت للجميع موهبتها وجدارتها

بمرور الوقت، عادت العلاقة بين الشقيقين تدريجيًا إلى طبيعتها، وقدما معًا بعض الأعمال الغنائية.

بدايتها الفنية:

بدأت هدي سلطان مسيرتها الفنية بشكل رسمي في السينما بعد اكتشافها من المنتج جبرائيل تلحمي الذي منحها دورًا في فيلم “ست الحسن”، وكان هذا الفيلم بداية شهرتها، حيث تغير اسمها إلى هدى سلطان، ومن ثم حصلت على دور البطولة في فيلم “حكم القوي” في عام 1951.

أعمال هدي سلطان:

وقدمت هدى سلطان خلال مسيرتها الفنية أكثر من 70 فيلما منها “نساء بلا رجال” و"مكتوب على الجبين" و"حميدو" و"بيت الطاعة" و"تاكسي الغرام" و"سوق السلاح"، و"من نظرة عين" الذي كان آخر ظهور لها كضيفة شرف.

وبالإضافة إلى أفلامها، كان لهدى سلطان بصمة كبيرة في الدراما التليفزيونية حيث قدم عدد كبير من الاعمال ومنها الوتد ارابيسك.

وكشفت الفنانة هبة توفيق، والتي شاركتها في مسلسل الوتد ان الراحلة، كانت توقف التصوير للصلاه في موعدها.