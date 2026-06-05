مريم الخشت تتألق في أحدث ظهور برفقة زوجها أحمد أباظة | شاهد

شاركت الفنانة مريم الخشت صورا جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت مريم الخشت الانظار بإطلالة كلاسيكية بفستان اسود، في اجواء رومانسية جمعتها بزوجها أحمد أباظة.

وكانت قد احتفلت الفنانة مريم الخشت بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية مليئة بالبهجة والسعادة، برفقة زوجها أحمد أباظة وعدد من أصدقائهما المقربين، من بينهم الفنانة هنادي مهنا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للحظات الاحتفال، التي تميزت بالبساطة والدفء بعيدًا عن التكلف.

وظهرت مريم خلال الحفل بإطلالة أنيقة وبسيطة، اختارت فيها ألوانًا ناعمة تناسب المناسبة، مع ابتسامة عريضة تعكس سعادتها وفرحتها بهذه المناسبة الخاصة.

كما حرص زوجها أحمد أباظة على مشاركة لحظات الاحتفال معها، مقدمًا لها كلمات تهنئة دافئة عبر حساباته على السوشيال ميديا، مؤكدًا على الحب والدعم المتبادل بينهما.