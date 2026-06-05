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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس البارودي لمتابعيها: أسرتي فقط لهم حق التواصل معي

شمس البارودي
شمس البارودي
أحمد البهى

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، رسالة الي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، أوضحت خلالها سبب عدم قدرتها على استقبال المكالمات الهاتفية من الجمهور، مؤكدة تقديرها الكبير لمحبتهم وحرصهم على التواصل معها.

وقالت شمس الباروي: أحبابي متابعيني، البعض يرغب في التحدث معي عبر ماسنجر من خلال مكالمات هاتفية، وهذا أمر صعب، فكما يحب كل شخص الحفاظ على خصوصيته، فأنا أيضًا أحتاج إلى ذلك.

سر الرفض: 


وتابعت: لدي أسرة وأبناء وأشقاء، وهم فقط من يملكون حق التواصل الهاتفي معي في أي وقت، لذلك أرجو منكم تفهم الأمر.


واختتمت؛ أحمل كل الحب والتقدير لمتابعيني، وأقدر رغبتهم في التحدث معي هاتفيًا، ولكن الأمر صعب، فاعذروني أحبابي.

الفنانة المعتزلة شس البارودي شمس البارودي الفنانة شمس البارودي

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