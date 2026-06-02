شمس البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. صورت نفسي على استحياء

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو لها في أحدث ظهور لها، ظهرت خلاله وهي توثق لحظات بسيطة من حياتها اليومية.

وعلّقت شمس البارودي على الفيديو قائلة: «بخ.. صورت نفسي على استحياء، والله كنت بعملها وإحنا مع بعض في نادي الجزيرة كتير»، في إشارة إلى ذكريات قديمة واستعادة لمواقف سابقة كانت تقوم فيها بتصوير نفسها خلال تواجدها داخل نادي الجزيرة.

وتفاعل عدد من متابعيها مع الفيديو، معربين عن إعجابهم بظهورها العفوي وبساطتها في الحديث، مؤكدين حرصهم على متابعة جديدها رغم ابتعادها عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة.

رحيل الفنان حسن يوسف بعد مسيرة حافلة من الأعمال الفنية

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري.

آخر أعمال الفنانة شمس البارودي

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، والذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينيات.