إنفانتينو: كأس العالم أكبر حدث جمع البشرية.. ويشيد بدعم ترامب

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن النسخة الحالية من كأس العالم تمثل محطة استثنائية في تاريخ البطولة، مشددًا على أنها لم تعد مجرد منافسة رياضية، بل أصبحت حدثًا إنسانيًا واجتماعيًا وثقافيًا غير مسبوق، نجح في جمع شعوب العالم تحت راية كرة القدم

وأوضح إنفانتينو أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة جاء نتيجة تعاون وجهود ضخمة، موجهًا حديثه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعرب عن تقديره للدور الذي لعبته الولايات المتحدة في استضافة الحدث العالمي، مؤكدًا أن ما تحقق لم يكن ليصبح واقعًا دون الدعم الذي قُدم لإنجاح البطولة.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي إلى أن ما يحدث في كأس العالم يعكس قوة الرياضة في توحيد الشعوب، موضحًا أن الملاعب امتلأت بالجماهير طوال منافسات البطولة، بينما توافد الملايين إلى المدن المستضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمشاركة في الأجواء الاحتفالية، في الوقت الذي تابع فيه مليارات المشاهدين المباريات عبر شاشات التلفزيون ومنصات البث المختلفة.

وأضاف أن كرة القدم أثبتت مجددًا قدرتها على نشر السعادة والبهجة بين الجماهير، بعيدًا عن أي اختلافات، مؤكدًا أن البطولة تحولت إلى مساحة يلتقي فيها الجميع بروح من السلام والتقارب، وهو ما يعكس الرسالة الحقيقية التي تحملها اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

واختتم إنفانتينو تصريحاته بالتأكيد على أن استضافة هذه النسخة من كأس العالم جسدت ما وصفه بتحقيق الحلم، مشيرًا إلى أن البطولة نجحت في توحيد العالم من خلال الرياضة، وأن المشاهد التي شهدتها الملاعب والمدن المستضيفة ستظل حاضرة في الذاكرة لسنوات طويلة، باعتبارها نموذجًا لقدرة كرة القدم على جمع الشعوب وتعزيز قيم التعايش والتواصل بين مختلف الثقافات، في واحدة من أكثر النسخ التي حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة وإشادة دولية كبيرة





