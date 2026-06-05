حرب الصيف يشارك بمهرجان تريبيكا السينمائي

أعلن صناع فيلم "حرب الصيف" (SUMMER WAR) للمخرجة أليسيا شيرسون عن عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة الأفلام الروائية الدولية في مهرجان تريبيكا السينمائي لدورة 2026.

الفيلم مقتبس عن رواية "الرايخ الثالث" (The Third Reich) للكاتب التشيلي الراحل روبرتو بولانيو، ويضم نخبة من الممثلين الدوليين، من بينهم دان بيرن (Fargo)، ولوكس باسكال (The Prince)، وديفيد غايتي (Victory or Death)، وألين كوبنهايم (Chile '76).

تدور أحداث الفيلم في تشيلي عام 1989، في وقت كانت فيه دكتاتورية أوغستو بينوشيه تقترب من نهايتها. يقضي أودو بيرغر، بطل ألعاب الحرب الاستراتيجية على الطاولة، عطلة صيفية مع صديقته في منتجع ساحلي. لكن عندما يختفي أحد أصدقائه بشكل مفاجئ، يدعو أحد السكان المحليين الغامضين للمشاركة معه في لعبة سرعان ما تتجاوز حدود التسلية المعتادة.

وقالت المخرجة أليسيا شيرسون: "أودو بيرغر شخصية تحمل الكثير من التناقضات؛ فهو أشبه بطفل في جسد رجل، أناني ومهووس، لكنه يظل محببًا على نحو غريب.

كان هذا هو الخيط الذي اخترت أن أبني عليه الفيلم، في محاولة للحفاظ على الفكاهة السوداء الكامنة في الرواية، وفي الوقت نفسه دعوة الجمهور للتأمل في مفاهيم الذكورة، والفجوة بين العنف الترفيهي الذي تمثله اللعبة، والرعب الحقيقي للحرب، وذلك كله على خلفية عطلة صيفية تبدو هادئة للوهلة الأولى."