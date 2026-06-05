أرخص 5 سيارات زيرو مناسبة للبنات والسيدات.. صور

تحتاج الفتيات والسيدات عند التفكير في شراء سيارة جديدة إلى خيارات عملية تجمع بين السعر الاقتصادي المتاح وسهولة القيادة والتحكم، وخاصة في الشوارع المزدحمة التي تتطلب أحجام سيارات مدمجة وناقلاً للحركة أوتوماتيكيًا لتوفير الراحة التامة وتجنب عناء القيادة اليدوية.

ويتوفر في السوق المصري حاليًا مجموعة من السيارات الاقتصادية لموديلات عام 2026 والتي تلبي هذه التطلعات بشكل ممتاز ومباشر بفضل مواصفاتها الفنية المناسبة.

سوزوكي إسبريسو الصغيرة والعملية موديل 2026

سوزوكي إسبريسو

تتربع هذه السيارة على رأس قائمة الخيارات المتاحة كأرخص سيارة زيرو مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي في السوق المحلي.

وتتميز بتصميمها الشبابي المستوحى من خطوط سيارات الدفع الرباعي المدمجة، ما يمنح القائدة وضعية جلوس مرتفعة نسبيًا تكشف أبعاد الطريق بوضوح وتسهل من عملية الركن والتوجيه في الأماكن الضيقة.

تعتمد السيارة ميكانيكيًا على محرك ذي 3 أسطوانات بسعة 1000 سي سي، يولد قوة 67 حصانًا وعزم دوران يبلغ 90 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذكي من 5 سرعات يجعلها مثالية للمشاوير اليومية والجامعية بفضل معدل استهلاكها المنخفض جدًا للوقود، ويبلغ سعرها الرسمي الحالي 630000 جنيه.

بروتون ساجا السيدان الاقتصادية موديل 2026

بروتون ساجا

تعد هذه السيارة خيارًا مثاليًا لمن تفضل نمط السيارات السيدان التقليدية مع الحفاظ على ميزانية اقتصادية، إذ تعتبر أرخص سيارة صالون أوتوماتيك متوفرة حاليًا. تأتي السيارة مدعومة بمحرك ذي 4 أسطوانات بسعة 1300 سي سي يولد قوة 95 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 120 نيوتن/متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي كلاسيكي من 4 سرعات يقدم تجربة قيادة ناعمة ومريحة داخل المدن.

وتتميز باحتوائها على باقة من التجهيزات المفيدة للسائقات المبتدئات مثل الحساسات الخلفية والكاميرا التي تسهل عملية الصف، بالإضافة إلى أنظمة الأمان الأساسية لحماية الركاب، وتطرح بفئتها الأوتوماتيك بسعر رسمي يبلغ 649900 جنيه.

شيري أريزو 5 المجمعة محليًا موديل 2026

شيري أريزو 5

تجمع هذه السيارة بين الأناقة العصرية والمساحات الداخلية الرحبة، ما يجعلها الخيار المفضل للسيدات اللواتي يبحثن عن سيارة عائلية صغيرة وعملية في آن واحد.

تعتمد السيارة فنيًا على محرك قوي رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 114 حصانًا مع عزم دوران أقصى يبلغ 141 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من نوع CVT بـ 7 سرعات وهمية.

توفر السيارة مقصورة مريحة تحتوي على فرش جلدي وتجهيزات ترفيهية جيدة، إلى جانب انتشارها الواسع وسهولة صيانتها وتوافر قطع غيارها، ويبدأ السعر الرسمي للفئة الأوتوماتيك الأولى من 705000 جنيه بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 735000 جنيه.

جاك JS2 الكروس أوفر الشبابية موديل 2026

جاك JS2 الكروس

لمن ترغب في سيارة ذات مظهر عصري مرتفع عن الأرض يتناسب مع نمط الحياة الشبابي، تقدم هذه السيارة خيارًا لافتًا في فئة الكروس أوفر المدمجة.

تعمل السيارة عبر محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي ينتج قوة 113 حصانًا وعزم دوران قدره 146 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ناعم الاستجابة من نوع CVT.

توفر السيارة رؤية كاشفة للطريق بفضل ارتفاعها الجيد، وتحتوي على مقصورة ذكية ومظهر خارجي انسيابي يروق للكثير من الفتيات، وتطرح في السوق بفئتها الأوتوماتيك بسعر رسمي يبلغ 739900 جنيه.

رينو تاليانت الفرنسية البديل العصري موديل 2026

رينو تاليانت

تقدم علامة رينو الفرنسية هذه السيارة كخيار سيدان متطور واقتصادي يمثل بديلًا ممتازًا وأكثر حداثة في فئته السعرية. تعتمد السيارة تكنولوجيًا على محرك تيربو اقتصادي وصغير الحجم مكون من 3 أسطوانات وبسعة 1000 سي سي، يمنح المركبة قوة 100 حصان وعزم دوران قوي يبلغ 160 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي سلس للغاية من نوع CVT مما يجعلها خيارًا مريحًا وسهل القيادة للسيدات داخل المدن.

وتتميز تاليانت بتصميمها الأوروبي الأنيق مع باقة متميزة من وسائل الأمان والرفاهية مثل شاشة الترفيه الذكية وأنظمة الفرامل المتقدمة وحساسات الركن المساعدة، ويبدأ سعر فئتها الأولى رسميًا من 755000 جنيه بينما يبلغ سعر الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا 815000 جنيه.