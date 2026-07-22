القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الإستمارات ودفاتر إيصالات تحصيل مبالغ مالية خاصة بالكيان) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.