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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وايمو تتراجع خطوة للخلف وتعيد عجلة القيادة إلى سياراتها الذاتية

Waymo Ojai
Waymo Ojai
عزة عاطف

كشفت شركة “وايمو” الرائدة في مجال القيادة الذاتية عن إطلاق مركبتها الجديدة كليًا (Ojai)، والتي تمثل أول روبوتاكسي مخصص ومصمم من الصفر لراحة الركاب، بديلًا عن السيارات التقليدية المعدلة التي كانت تعتمد عليها الشركة سابقًا.

وتأتي هذه الخطوة الهندسية لتقدم مركبة عائلية زرقاء اللون ذات تصميم صندوقي مدمج بمستشعرات متطورة وأبواب منزلقة آلية، تفتح الباب أمام مقصورة داخلية توفر مساحة رحبة تتفوق بوضوح على النسخ السابقة وحتى على طراز روبوتاكسي من تسلا.

إستراتيجية ذكية لدمج عجلة القيادة لطمأنة الركاب المتخوفين

في خطوة تسويقية ونفسية مدروسة لكسر حاجز الخوف لدى الركاب المتشككين في تكنولوجيا القيادة الذاتية خلال رحلتهم الأولى، قررت وايمو الإبقاء على وجود عجلة القيادة داخل قمرة "أوجاي". 

ورغم أن السيارة تدار بالكامل عبر برمجيات القيادة المستقلة دون تدخل بشري، إلا أن وجود المقود الفعلي يمنح الراكب شعورًا بالأمان والسيطرة ويقلل من التوتر المصاحب لتجربة الروبوتاكسي لأول مرة، متخلصة تمامًا من الأجواء الضيقة والمقيدة للسيارات التقليدية المتحولة.

تعاون دولي بين البرمجيات الأمريكية والتصنيع الصيني من زيكر

تعتمد مركبة "أوجاي" على شراكة تكنولوجية وصناعية عابرة للقارات؛ حيث يتم تصنيع الهيكل والقطع المادية للمركبة بواسطة شركة “زيكر” المتخصصة في السيارات الكهربائية داخل الصين. 

وفي المقابل، تولى مهندسو وايمو في الولايات المتحدة الأمريكية تطوير المنظومة البرمجية المتقدمة ومجموعة مستشعرات الذكاء الاصطناعي بالكامل، وهو ما يمنح المركبة الأهلية القانونية والفيدرالية الكاملة للتشغيل التجريـبي والعمل رسميًا على الطرقات الأمريكية.

خطة التشغيل التجريـبي وجمع آراء المستهلكين في المدن الأمريكية

تستعد وايمو لبدء خطة النشر التجاري والعلني للروبوتاكسي الجديد في أسواق ومدن أمريكية مختارة كخطوة افتتاحية؛ حيث ستتاح الرحلات مجانًا للمستخدمين الأوائل بهدف رصد التفاعل الجماهيري وجمع البيانات المباشرة والتقييمات حول مستوى الراحة وتصميم المقصورة. 

وستسهم هذه التغذية الراجعة في تحسين وتحديث التوجيهات البرمجية قبل التوسع في تعميم الأسطول الذاتي، وضمان تقديم تجربة تنقل مستقبلية تجمع بين المساحة الفائقة والأمان النفسي.

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