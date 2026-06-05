فورد في أزمة جديدة.. استدعاء نصف مليون سيارة بسبب عيب خطير

أطلقت شركة "فورد" الأمريكية حملة استدعاء سلامة موسعة تشمل ما يقرب من 420000 سيارة من فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة العائلية، وتحديدًا طرازي "فورد إكسبيدشن" وشقيقتها الفاخرة "لينكون نافيجيتور".

وجاء هذا التحرك الحمائي العاجل بعد نشر بيانات رسمية وصارمة على موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، تحذر من خلل مصنعي في أحزمة أمان الصف الأمامي قد يهدد سلامة الركاب والسائقين في حال التعرض للاصطدامات.

تفاصيل الخلل الهندسي في الشدادات المسبقة للأحزمة ومخاطر الإصابة

ينحصر العيب الفني في منظومة الشدادات المسبقة لأحزمة الأمان المخصصة للمقاعد الأمامية؛ حيث أوضح التقرير الفني الصادر عن الهيئة الفيدرالية أن هذه الشدادات قد تتصرف بشكل عشوائي وغير متوقع، ما يؤدي إما إلى قفل حزام الأمان تمامًا وبشكل مفاجئ دون تراجع أو تمدد، أو الانطلاق والانتشار الذاتي دون وجود أي حادث أو مبرر حركي.

ونتيجة لهذا الخلل، تفقد الأحزمة قدرتها الميكانيكية على احتواء أجساد الركاب بالشكل المطلوب، وهو ما يضاعف من احتمالية ومخاطر التعرض لإصابات جسدية بالغة أثناء الحوادث.

الموعد المتوقع لتوافر الحل الهندسي المجاني وموقف فورد الحالي

أوضحت شركة فورد للمستهلكين أن الحل التقني الجذري وقطع الغيار البديلة والمعدلة لإنهاء هذه المشكلة ليست جاهزة للاستخدام فورًا في مراكز الخدمة؛ إذ يتوقع المهندسون والفنيون أن يتم تجهيز وإتاحة حزمة الإصلاحات النهائية والمجانية بالكامل بحلول أواخر شهر أغسطس أو مطلع شهر سبتمبر من عام 2026.

وستقوم الشركة بإرسال إخطارات رسمية ومكتوبة عبر البريد لكافة الملاك المتضررين لتوجيههم نحو حجز مواعيد الصيانة الفورية فور وصول الشحنات الجديدة لشبكة الموزعين.

تحديات متتالية تلاحق الطرازات العائلية الكبيرة في صالات العرض

يمثل هذا الاستدعاء الضخم صدمة تجارية جديدة لعشاق العلامة التجارية، خاصة وأن طرازي إكسبيدشن ونافيجيتور يواجهان تحديات إنتاجية متلاحقة أثرت على تقييمات الجودة في الآونة الأخيرة.

ورغم أن هذه المركبات تعد العمود الفقري لرحلات العائلات الكبيرة بفضل مساحاتها الرحبة ومحركاتها القوية، إلا أن تكرار الثغرات الميكانيكية يفرض ضغوطًا إضافية على إدارة فورد اللوجستية لإعادة كسب ثقة المستهلكين وضمان سلامة الملاك.