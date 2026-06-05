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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لغز غريب.. سرقة كامارو ZL1 مرتين تثير التساؤلات حول الأمان

سرقة شيفورليه كامارو ZL1
سرقة شيفورليه كامارو ZL1
عزة عاطف

سجلت السجلات الأمنية في ولاية ميريلاند الأمريكية واقعة غريبة ومروعة تعرضت لها سيارة عضلات أمريكية فاخرة من طراز "شيفورليه كامارو ZL1" موديل عام 2023، والتي تبلغ قيمتها المادية ما يقرب من 80000 دولار أمريكي. 

وتمثلت الغرابة في نجاح اللصوص في سرقة السيارة الرياضية مرتين متتاليتين وفي فترات زمنية وجيزة، وتحديدًا فور خروجها من مركز الصيانة التابع للوكيل المعتمد، مما أثار حالة من الذعر والصدمة لدى العائلة المالكة بنسبة 100%.

قصة الهدية الجامعية الفاخرة التي تحولت إلى كابوس مرعب

تبدأ التفاصيل المادية والاجتماعية للواقعة عندما قررت الأم، وتدعى "أرنيت" (Arnett)، شراء هذه السيارة الرياضية الفاخرة ذات القوة الحصانية العالية وتقديمها كهدية افتتاحية لابنها، تكريمًا له واحتفاءً بنجاحه الأكاديمي الاستثنائي المتمثل في حصوله على شهادته الجامعية الثالثة من جامعة ميريلاند العريقة. 

ولم تكن الأم تتوقع هندسيًا أو أمنيًا أن هذه المكافأة الاستثمارية الثمينة ستتحول سريعًا إلى مصدر قلق دائم يهدد سلامة وحياة ابنها بشكل مباشر، بدلاً من أن تكون مكافأة على جهده التعليمي.

سيناريو سرقة يحاكي لعبة جراند ثفت أوتو الشهيرة

عبرت الأم المتضررة عن ذهولها الشديد وصدمتها من جراءة الجناة وسهولة اختراق الأنظمة البرمجية والميكانيكية للمركبة، حيث علقت لوسائل الإعلام وقناة “إن بي سي 4 واشنطن” قائلة: "ما يحدث هنا هو تجسيد حي للعبة GTA؛ إنها أشبه بسيناريوهات سرقة السيارات المنظمة التي نراها في ألعاب الفيديو الرقمية". 

وأوضحت التقارير الأمنية أن تكرار الحادثة بعد زيارة الوكيل يطرح علامات استفهام مادية حول احتمالية وجود ثغرات برمجية في مفاتيح التشغيل الذكية أو تتبع رقمي غير قانوني لشاسيه السيارة.

مخاوف أمنية تدفع المالك لرفض استعادة السيارة حتى لو عثرت عليها الشرطة

رغم المحاولات المكثفة التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون والشرطة الفيدرالية لتتبع موقع السيارة المفقودة ماديًا وإعادتها، إلا أن الأم أكدت بشكل قاطع أن ابنها لا يرغب في استعادة السيارة على الإطلاق حتى لو تم العثور عليها بحالة الزيرو.

ويعود هذا القرار الحاسم إلى مخاوف حقيقية وصارمة تتعلق بالسلامة الجسدية والأمن الشخصي؛ حيث تخشى العائلة أن يترصد اللصوص لابنها ماديًا مرة ثالثة للاستيلاء على المركبة بالقوة. 

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