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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى يتجاوز 1200 كم .. الكشف عن لوتس أليترا هايبرد الجديدة

لوتس اليترا X
لوتس اليترا X
صبري طلبه

كشفت لوتس عن إطلاق نسخة جديدة من طراز اليترا تحمل اسم اليترا X، لتوسع من حضورها في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة عالية الأداء، ويأتي الطراز الجديد مزودًا بمنظومة دفع هجينة قابلة للشحن عبر القابس الكهربائي، وتقديم حلول تجمع بين الأداء الرياضي ومدى القيادة الطويل، كما حصلت السيارة على مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة والتجهيزات.

تصميم لوتس اليترا

تحافظ اليترا X على النهج التصميمي الذي تتبناه لوتس في سياراتها الحديثة، حيث تعتمد على خطوط خارجية انسيابية وعناصر تصميم تركز على الكفاءة الديناميكية الهوائية، ويظهر الطابع الرياضي في مختلف تفاصيل الهيكل الخارجي، مع دمج رباعي للجنوط الرياضية، والمصابيح ذات الاطلالة الحادة وبتقنيات led.

لوتس اليترا X 

لوتس اليترا والقدرات الفنية

اعتمدت لوتس في تطوير اليترا X على منظومة دفع متقدمة تضم محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحني تيربو، إلى جانب 2 من المحركات الكهربائية لتوفير مستويات مرتفعة من القوة والكفاءة.

كما زودت السيارة ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 70 كيلوواط ساعة، مدعومة بمنظومة كهربائية حديثة تعمل بجهد 900 فولت، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 939 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 935 نيوتن متر.

لوتس اليترا X 

مدى قيادة لوتس اليترا

يمكن للسيارة لوتس اليترا X اجتياز أكثر من 1200 كيلومتر قبل الحاجة إلى التوقف، وفي الوقت نفسه، تتمتع السيارة بمدى كهربائي خالص يصل إلى نحو 350 كيلومترًا، ما يسمح بالاعتماد على الطاقة الكهربائية بشكل كامل في العديد من الاستخدامات.

لوتس اليترا X 

وحصلت اليترا X على منظومة شحن سريعة تستفيد من البنية الكهربائية المتقدمة التي تعتمدها السيارة، وتدعم البطارية قدرات شحن تصل إلى 350 كيلوواط، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى إمكانية رفع مستوى شحن البطارية من 20% إلى 80% خلال 9 دقائق فقط.

تسارع السيارة لوتس اليترا

يمكن للسيارة لوتس اليترا الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية فقط، كما تحتاج السيارة إلى 3.88 ثانية فقط للتسارع من 80 إلى 160 كيلومترًا في الساعة.

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