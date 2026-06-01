بقوة 850 حصانًا.. ريزفاني فورترس بتصميم لا يصدق| صور

صبري طلبه

تعد ريزفاني فورترس واحدة من أبرز السيارات المصفحة على مستوى العالم، حيث تجمع بين المظهر المستوحى من المركبات العسكرية والتقنيات الحديثة المخصصة للقيادة والحماية.

ويمنح تصميمها الخارجي انطباعًا أقرب إلى مركبة معدة للمهام الخاصة، بفضل خطوطها الحادة وهيكلها الضخم وتجهيزاتها الدفاعية المتقدمة، إلى جانب قدراتها الفنية عالية الأداء.

محركات وأداء ريزفاني فورترس

تعتمد ريزفاني فورترس على مجموعة من خيارات المحركات التي توفر مستويات مختلفة من الأداء، ويأتي الطراز الأساسي بمحرك إيكو بوست سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر مع شاحني توربو، وهو المحرك المستمد من فورد رابتر.

أما النسخة الأعلى تجهيزًا فتحصل على محرك V8 فائق الأداء بسعة 5.2 لتر مزود بشاحن سوبرتشارجر، ويولد قوة تصل إلى 850 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 881 نيوتن متر.

تصميم ريزفاني فورترس

يظهر الطابع العسكري للسيارة منذ النظرة الأولى، حيث يعتمد التصميم على هيكل ضخم وزوايا حادة، كما ترتكز السيارة على إطارات ضخمة يصل مقاسها إلى 40 بوصة، مدعومة بنظام تعليق من فوكس تم تطويره للتعامل مع التضاريس الصعبة وتوفير مستويات مرتفعة من التحكم.

وتعزز المقدمة مظهر السيارة الهجومي من خلال مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED مع مجموعة إضافية من وحدات الإضاءة المدمجة، إلى جانب ظهور اسم REZVANI بشكل بارز في الواجهة الأمامية للسيارة.

ريزفاني فورترس وقدرات التدريع 

تتميز ريزفاني فورترس بمنظومة تدريع متطورة صممت لتوفير مستويات عالية من الحماية للركاب، ويعتمد الهيكل على ألواح معدنية مصفحة ذات مواصفات عسكرية، بينما تم تزويد السيارة بزجاج مضاد للرصاص يغطي مختلف أجزاء المقصورة.

ولا تقتصر تجهيزات الحماية على التدريع الخارجي فقط، بل تشمل مجموعة من الأنظمة المصممة للتعامل مع الظروف الاستثنائية، ما يجعل السيارة أقرب إلى مركبة أمنية متخصصة منها إلى سيارة تقليدية مخصصة للاستخدام اليومي.

وتضم السيارة عددًا من الأنظمة التي نادرًا ما تتوافر في المركبات المدنية، حيث زودت بميكروفون خارجي يتيح التواصل مع المحيط دون الحاجة إلى فتح النوافذ، كما تتوفر بمنظومة رش رذاذ الفلفل المثبتة على الهيكل الخارجي، والتي صممت للمساعدة في مواجهة محاولات الاقتحام أو التهديدات المحتملة.

وتشمل التجهيزات أيضًا أقنعة غاز بمواصفات عسكرية مخصصة للركاب، بهدف توفير طبقة إضافية من الحماية في حالات الطوارئ المرتبطة بتلوث الهواء أو التسربات الكيميائية والبيولوجية، وهو ما يعكس طبيعة السيارة الاستثنائية مقارنة بالمركبات التقليدية.

سعر السيارة ريزفاني فورترس عالميًا 

تقدم السيارة في السوق العالمي بسعر يبدأ من 285,000 دولار أمريكي.

