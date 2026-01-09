بقوة 1000 حصان.. ريزفاني تخطف الأنظار في 2026 بتصميم مدرع

تقدم شركة ريزفاني عالميًا واحدة من أكثر السيارات إثارة للجدل في فئة المركبات متعددة الاستخدامات، حيث تكشف عن طرازها الجديد لعام 2026 بتصميم مهيب.

تبدو السيارة أقرب إلى مركبة عسكرية مدرعة منها إلى SUV تقليدية، وهو ما جعلها توصف من قبل المتابعين بأنها دبابة تسير على الطرق، ورغم هذا الطابع، فإن السيارة مبنية على قاعدة جيب رانجلر، مع إعادة صياغة شاملة للشكل.

حزمة تدريع متقدمة بخيارات متعددة

تعتمد ريزفاني في سيارتها الجديدة على مفهوم الحماية القابلة للتخصيص، حيث تتوفر حزمة B6 الأخف وزنًا باستخدام دروع مركبة تقلل الكتلة الإجمالية بنحو النصف مقارنة بالدروع التقليدية، هذه الحزمة لا تقتصر على الحماية الباليستية، بل تمتد لتشمل أنظمة غير تقليدية مثل ستارة دخانية للمناورة، ومقابض أبواب تعمل بالكهرباء، إلى جانب إطارات مقاومة للثقوب مصممة لتحمل أقسى الظروف.

كما تتيح السيارة خيارات إضافية تشمل إطارات ضخمة بقياس 40 إنش وممتصات صدمات Fox Racing 3.0 لمحبي القيادة على الطرق الوعرة، حيث تأتي السيارة بشكل قياسي مع نظام تعليق مرفوع بمقدار 4 إنش، وإطارات قياس 37 إنش ذات نقوش عميقة تمنحها أفضلية واضحة على الطرق الوعرة والمسارات الصعبة.

يعزز التصميم الخارجي هذا التوجه من خلال مصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED، إضافة إلى شريط إضاءة علوي مخصص لتحسين الرؤية في البيئات المظلمة، كما زُودت السيارة بدروع باليستية وزجاج مقاوم للرصاص، إلى جانب نظام رؤية ليلية وحماية خاصة أسفل الهيكل ضد الهجمات، ما يعكس فلسفة ريزفاني القائمة على أقصى درجات الأمان.

أداء ومحركات سيارة ريزفاني

تطرح ريزفاني لعام 2026 مجموعة واسعة من المحركات، وأبرز هذه الخيارات يتمثل في محرك V8 سوبرتشارجر بسعة 6.2 لتر يولد قوة تصل إلى 1000 حصان، وهو رقم يضع السيارة في فئة نادرة تجمع بين التدريع والأداء الخارق.

وتتوفر للسيارة خيارات أخرى تشمل محرك V8 بقوة 707 حصان، ومحرك V8 بسعة 6.4 لتر بقوة 500 حصان، إضافة إلى محرك V6 بقوة 285 حصان، وخيار هجين رباعي الأسطوانات بقوة 270 حصان.

سعر سيارة ريزفاني

تبدأ أسعار ريزفاني المدرعة من 175 ألف دولار أمريكي كنسخة أساسية، فيما ترتفع التكلفة النهائية حسب مستوى التخصيص والحماية المطلوبة.

وتشير الشركة إلى أن الإضافات قد تتراوح بين 45 ألف و65 ألف دولار، وقد تصل في بعض الفئات إلى نحو 85 ألف دولار، تبعًا للمواصفات المختارة.