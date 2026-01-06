أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2026 في السعودية

تواصل شركة كيا تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من السيارات، منها طراز كيا K3 موديل 2026 باعتباره أحد الخيارات في فئة سيارات السيدان، مع أسعار تبدأ من 74 ألف ريال تقريبًا.

أداء ومحرك كيا K3 موديل 2026

تعتمد كيا K3 موديل 2026 على محرك يعمل بالبنزين دون دعم هجين، من أربع أسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 123 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي مكوّن من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 16.8 كيلومتر لكل لتر.

كيا K3 موديل 2026

تصميم كيا K3 موديل 2026

يظهر الطراز الجديد بتصميم خارجي عصري، مع مصابيح أمامية وخلفية تتوفر بتقنية الهالوجين، مع خيار مصابيح LED في الفئات الأعلى تجهيزًا، إلى جانب إضاءة نهارية تعزز من وضوح السيارة على الطريق، كما تأتي السيارة بجنوط بقياس 16 أو 17 بوصة، مصنوعة إما من الفولاذ أو الألمنيوم حسب الفئة، مع مرايا جانبية تدعم الضبط والطي الكهربائي، ومؤشرات انعطاف.

تعكس أبعاد كيا K3 موديل 2026 توجهها كسيارة سيدان مدمجة، حيث يبلغ طولها 4,545 مم، وعرضها 1,765 مم، وارتفاعها 1,475 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,670 مم.

تجهيزات ومواصفات كيا K3 موديل 2026

زُوّدت السيارة بعدد 6 وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، كما تضم باقة من أنظمة السلامة النشطة مثل نظام الثبات الإلكتروني، ومكابح مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر.

كيا K3 موديل 2026

وتشمل التجهيزات أيضًا مثبت سرعة، وأنظمة التحذير من الخروج عن المسار مع مساعد البقاء فيه، ومراقبة النقطة العمياء، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتكتمل منظومة السلامة بحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية.

وتوفر كيا K3 موديل 2026 تجهيزات منها مقود متعدد الوظائف، وشاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث وآبل كاربلاي، كما تضم السيارة شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، وتشمل التجهيزات العملية شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية.

كيا K3 موديل 2026

أسعار كيا K3 موديل 2026 في السعودية

تُطرح كيا K3 موديل 2026 في السوق السعودي بأسعار تتراوح بين 74,758 ريالًا و94,437 ريالًا سعوديًا، بحسب الفئة ومستوى التجهيز.