أسعار ومواصفات كيا K5 موديل 2026 في السوق السعودي| صور

تواصل شركة كيا الكورية الجنوبية توسيع نطاق حضورها في السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات، ومنها سيارة كيا K5 التي تعد أحد أبرز الخيارات في فئة السيدان المتوسطة ذات الطابع الرياضي.

القدرات الفنية لسيارة كيا K5

تعتمد كيا K5 على أكثر من منظومة ميكانيكية حيث تتوفر بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر يولد قوة تصل إلى 194 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 246 نيوتن متر، ويوفر استهلاك وقود بمتوسط 16.3 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 60 لترًا.

كيا K5

وتقدم كيا نسخة هجينة تعتمد على محرك سعة 2.0 لتر بتقنية HEV، بقوة إجمالية تبلغ 195 حصانًا وعزم دوران مرتفع يصل إلى 367 نيوتن متر، مع معدل استهلاك وقود محسنة تصل إلى 24.6 كيلومتر لكل لتر، وسعة خزان تبلغ 50 لترًا.

تصميم السيارة كيا K5 والأبعاد الخارجية

وتحمل كيا K5 ملامح تصميم عصرية من فئة السيدان، حيث تأتي بمصابيح أمامية بتقنية LED مع إضاءة نهارية، بينما تختلف المصابيح الخلفية بين الهالوجين وLED حسب الفئة، وتُطرح السيارة بجنوط ألمنيوم بقياسات تتراوح بين 16 و17 بوصة، مع توفر فتحة سقف بانورامية في الفئات الأعلى، وتأتي السيارة بأبعاد خارجية تشمل طولًا يبلغ 4,905 مم، وعرضًا 1,860 مم، وارتفاعًا 1,445 مم، إضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2,850 مم.

كيا K5

تجهيزات ومواصفات كيا K5

تأتي السيارة بعدد يصل إلى 6 وسائد هوائية بحسب الفئة، كما تشمل أنظمة الأمان مكابح مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، وتدعم السيارة تقنيات مساعدة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام تتبع المسار مع التحذير عند الخروج غير المقصود، بالإضافة إلى نظام تفادي الاصطدام الأمامي المزود بمكابح طوارئ ذاتية، وتقدم الفئات الأعلى تقنيات إضافية تشمل كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، مع تنبيه حركة المرور الخلفية أثناء الركن.

كيا K5

وتوفر كيا K5 شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وتتميز الفئات الأعلى بمقعد سائق كهربائي مزود بخاصية الذاكرة، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي كهربائيًا مع وظائف التدفئة والتبريد، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية للسائق بقياس 12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

أسعار كيا K5 موديل 2026 في السعودية

تُطرح سيارة كيا K5 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من نحو 103 آلاف ريال سعودي، وتصل إلى قرابة 132 ألف ريال للفئات الأعلى تجهيزًا.