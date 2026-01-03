أسعار ومواصفات كيا سبورتاج في السوق السعودي

تواصل كيا الكورية الجنوبية تعزيز مكانتها داخل السوق السعودي عبر تقديم مجموعة واسعة من السيارات التي تجمع بين التنوع والاعتمادية، ويأتي في مقدمتها طراز كيا سبورتاج الشهير.

وتنتمي كيا سبورتاج إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وتُعد واحدة من أكثر الطرازات انتشارًا على مستوى العالم، نظرًا لما تقدمه من أداء عملي والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى باقة التجهيزات بحسب كل فئة.

كيا سبورتاج

محرك وأداء كيا سبورتاج

تُطرح كيا سبورتاج في السوق السعودي بخيارين من المحركات، الخيار الأول يعتمد على محرك بنزين تيربو بسعة 1.6 لتر، مكوّن من أربع أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 180 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 270 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع رباعي، ليقدم أداءً نشطًا واستهلاك وقود يصل إلى نحو 16.1 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 54 لترًا.

أما الخيار الثاني فيعتمد على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر، بأربع أسطوانات، يولد قوة 159 حصانًا وعزم دوران يبلغ 192 نيوتن متر، ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي من 6 سرعات، مع إمكانية الاختيار بين نظام الجر الأمامي أو الدفع الرباعي، وتحقق هذه النسخة معدلات استهلاك وقود تقدر بحوالي 14.7 كم لكل لتر للجر الأمامي، و13.8 كم لكل لتر للدفع الرباعي، مع الاحتفاظ بسعة خزان الوقود نفسها.

منظومة الأمان وتجهيزات كيا سبورتاج

زُوّدت السيارة بعدد من أنظمة الأمان المتطورة، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام الثبات الإلكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، كما تتوفر أنظمة مساعدة السائق مثل التحكم في قوى الجر، ومثبت السرعة المتكيف، والتحذير من الخروج عن المسار، والمساعدة على البقاء في المسار، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب كاميرا خلفية ومستشعرات ركن أمامية وخلفية.

وتأتي المقصورة الداخلية لسبورتاج بتصميم عصري مدعوم بتقنيات حديثة، حيث تضم عجلة قيادة متعددة الوظائف مع خاصية التدفئة في الفئات الأعلى، وشاشة وسطية للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو والاتصال عبر البلوتوث، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع فتحات تكييف للصف الثاني، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

كيا سبورتاج

أبعاد وتصميم كيا سبورتاج

تتمتع كيا سبورتاج بتصميم رياضي من عائلة الـ SUV، بينما يبلغ طول السيارة 4,515 مم، وعرضها 1,865 مم، وارتفاعها 1,650 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,680 مم. كما توفر السيارة صندوق أمتعة خلفي بسعة تصل إلى 591 لترًا، إلى جانب توافر عجلات رياضية كبيرة يصل قياسها إلى 19 بوصة في بعض الفئات.

أسعار كيا سبورتاج 2025 في السوق السعودي

تُطرح كيا سبورتاج موديل 2025 في المملكة العربية السعودي بأسعار تبدأ من 95,720 ريالًا سعوديًا، وتصل إلى قرابة 150,479 ريالًا سعوديًا بحسب الفئة ومستوى التجهيزات.