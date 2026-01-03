قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدير عبدالناصر تظهر بدون مكياج وتدعو الفتيات لتقبل الذات | شاهد
تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني
نهاية قيود قيصر | إلغاء غير مشروط يفتح آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا
رام 1500 TRX تعود من جديد.. وحش الـ بيك أب يواصل التألق
رسالة إيرانية قوية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسأن تصريحات ترامب
15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا
أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام
ماذا نقول في بداية الدعاء المستجاب؟.. 7 آداب من هدي النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رام 1500 TRX تعود من جديد.. وحش الـ بيك أب يواصل التألق

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
صبري طلبه

كشفت “رام” رسميًا عن طراز 1500 TRX موديل 2026، الذي يعد بمثابة عودة واحدة من أكثر سيارات البيك أب شهرة وتأثيرًا في تاريخ العلامة الأمريكية. 

ويأتي هذا الطراز ليؤكد استمرار رام في تقديم شاحنات عالية الأداء موجهة لعشاق القوة والقدرات الاستثنائية، حيث تجمع TRX الجديدة بين التصميم الرياضي المعروف والقدرة الفائقة على التعامل مع أقسى أنواع التضاريس.

منظومة ميكانيكية مصممة للأداء الرياضي

تعتمد رام 1500 TRX موديل 2026 على محرك V8 سوبرتشارجر بسعة 6.2 لتر، تم تطويره ليقدم أرقام أداء لافتة في فئة البيك أب، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 777 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 921 نيوتن متر، ما يضع الشاحنة في صدارة المنافسة من حيث القوة.

رام 1500 TRX

كما زودت السيارة بنظام سحب هواء ثنائي المسار، يقوم بجلب الهواء البارد من فتحات جانبية مخصصة ومن فتحة غطاء المحرك، بهدف تعزيز كفاءة التبريد وتحقيق أداء ثابت في ظروف القيادة القاسية، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مطور من 8 سرعات، مع إمكانية التحكم اليدوي الكامل لتجربة قيادة أكثر تفاعلا.

رام 1500 TRX

السرعة القصوى ومعدل أداء رام 1500 TRX

تعكس أرقام الأداء الحقيقية شخصية TRX الرياضية، حيث تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترا في الساعة خلال 3.5 ثوان فقط، وهو رقم مميز في فئة الشاحنات، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومترا في الساعة.

رام 1500 TRX

مقصورة رام 1500 TRX

حصلت رام 1500 TRX على مقصورة متطورة تجمع بين الطابع الرياضي والرفاهية العالية، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة يصل قياسها إلى 14.5 بوصة، تعمل بنظام Uconnect 5، كما تتوفر شاشة رقمية أمام السائق بقياس 12.3 بوصة، تعرض مختلف بيانات القيادة بشكل واضح. 

رام 1500 TRX

تأتي المقاعد مكسوة بجلد فاخر مع تطعيمات من الشامواه، إلى جانب نظام صوتي مكون من 19 سماعة، وسقف بانورامي مزدوج، وبعجلة قيادة متعددة الوظائف وإضاءة محيطية، بالإضافة إلى مساحة داخلية تتسم بالرحابة، إلى جانب السعة التخزينية الخلفية.

رام 1500 TRX

تصميم رام 1500 TRX

يبرز التصميم الخارجي لرام TRX من خلال هيكل ضخم يعكس جاهزيتها للطرق الوعرة، حيث يرتفع الخلوص الأرضي إلى نحو 300 ملم بفضل عجلات قياس 18 بوصة مزودة بإطارات ضخمة بقياس 35 بوصة. 

رام 1500 TRX

وتظهر الرفارف المنتفخة نتيجة زيادة عرض السيارة، إلى جانب العتبات الجانبية العملية، كما تأتي الشبكة الأمامية كبيرة الحجم متعددة الفتحات باللون الأسود، وتحمل شعار RAM وSRT  ويعزز الصدام الأمامي بحماية سفلية وخطافات سحب بارزة باللون الأحمر حيث مصمم بلمسات فولاذية، ، مع مصابيح LED حادة التصميم.

سعر رام 1500 TRX عالميًا

تطرح رام 1500 TRX موديل 2026 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 100 ألف دولار أمريكي.

رام 1500 TRX شاحنة رام 1500 TRX سيارة رام 1500 TRX السيارة رام 1500 TRX رام 1500 TRX2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

ترشيحاتنا

الدكتور أبو بكر القاضي رفقة النجمة العالمية أنجلينا جولي

نقابة الأطباء: ما يجري في معبر رفح البري نموذج حي للتكامل الإنساني

البابا تواضروس وآباء الكنيسة

في لقاء أبوي.. البابا تواضروس يستقبل الأنبا تادرس مطران بورسعيد

صلاة القداس الإلهي

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس العام الجديد بكنيسة مار جرجس في الأقصر

بالصور

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. ثق بجوهرك الداخلي

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 

برج الثور حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. لا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد