رام 1500 TRX تعود من جديد.. وحش الـ بيك أب يواصل التألق

كشفت “رام” رسميًا عن طراز 1500 TRX موديل 2026، الذي يعد بمثابة عودة واحدة من أكثر سيارات البيك أب شهرة وتأثيرًا في تاريخ العلامة الأمريكية.

ويأتي هذا الطراز ليؤكد استمرار رام في تقديم شاحنات عالية الأداء موجهة لعشاق القوة والقدرات الاستثنائية، حيث تجمع TRX الجديدة بين التصميم الرياضي المعروف والقدرة الفائقة على التعامل مع أقسى أنواع التضاريس.

منظومة ميكانيكية مصممة للأداء الرياضي

تعتمد رام 1500 TRX موديل 2026 على محرك V8 سوبرتشارجر بسعة 6.2 لتر، تم تطويره ليقدم أرقام أداء لافتة في فئة البيك أب، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 777 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 921 نيوتن متر، ما يضع الشاحنة في صدارة المنافسة من حيث القوة.

رام 1500 TRX

كما زودت السيارة بنظام سحب هواء ثنائي المسار، يقوم بجلب الهواء البارد من فتحات جانبية مخصصة ومن فتحة غطاء المحرك، بهدف تعزيز كفاءة التبريد وتحقيق أداء ثابت في ظروف القيادة القاسية، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مطور من 8 سرعات، مع إمكانية التحكم اليدوي الكامل لتجربة قيادة أكثر تفاعلا.

رام 1500 TRX

السرعة القصوى ومعدل أداء رام 1500 TRX

تعكس أرقام الأداء الحقيقية شخصية TRX الرياضية، حيث تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترا في الساعة خلال 3.5 ثوان فقط، وهو رقم مميز في فئة الشاحنات، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومترا في الساعة.

رام 1500 TRX

مقصورة رام 1500 TRX

حصلت رام 1500 TRX على مقصورة متطورة تجمع بين الطابع الرياضي والرفاهية العالية، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة يصل قياسها إلى 14.5 بوصة، تعمل بنظام Uconnect 5، كما تتوفر شاشة رقمية أمام السائق بقياس 12.3 بوصة، تعرض مختلف بيانات القيادة بشكل واضح.

رام 1500 TRX

تأتي المقاعد مكسوة بجلد فاخر مع تطعيمات من الشامواه، إلى جانب نظام صوتي مكون من 19 سماعة، وسقف بانورامي مزدوج، وبعجلة قيادة متعددة الوظائف وإضاءة محيطية، بالإضافة إلى مساحة داخلية تتسم بالرحابة، إلى جانب السعة التخزينية الخلفية.

رام 1500 TRX

تصميم رام 1500 TRX

يبرز التصميم الخارجي لرام TRX من خلال هيكل ضخم يعكس جاهزيتها للطرق الوعرة، حيث يرتفع الخلوص الأرضي إلى نحو 300 ملم بفضل عجلات قياس 18 بوصة مزودة بإطارات ضخمة بقياس 35 بوصة.

رام 1500 TRX

وتظهر الرفارف المنتفخة نتيجة زيادة عرض السيارة، إلى جانب العتبات الجانبية العملية، كما تأتي الشبكة الأمامية كبيرة الحجم متعددة الفتحات باللون الأسود، وتحمل شعار RAM وSRT ويعزز الصدام الأمامي بحماية سفلية وخطافات سحب بارزة باللون الأحمر حيث مصمم بلمسات فولاذية، ، مع مصابيح LED حادة التصميم.

سعر رام 1500 TRX عالميًا

تطرح رام 1500 TRX موديل 2026 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 100 ألف دولار أمريكي.