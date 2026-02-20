قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
أمريكا.. قرار قضائي عاجل يخص عناصر إدارة الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون
تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بالمطرية.. صور
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس بارد إلى شديد البرودة فى الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلا.

أهم الظواهر الجوية

وذكرت الهيئة- في بيان- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما يتوقع نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحرالأحمر متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس وخليج العقبة تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 23 10

بنهــــا 20 10

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 21 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 21 10

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 21 10

رأس سدر 23 12

نخل 20 11

كاترين 17 04

الطور 25 13

طابا 23 12

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 15

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 10

مطروح 19 11

السلوم 20 10

سيوة 21 07

رأس غارب 24 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 28 17

حلايب 26 22

أبو رماد 28 18

مرسى حميرة 27 17

أبــــــرق 29 16

جبل علبة 30 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 11

بني سويف 23 09

المنيا 23 07

أسيوط 24 09

سوهاج 26 09

قنا 27 10

الأقصر 27 12

أسوان 28 13

الوادى الجديد 25 10

أبوسمبل 27 13

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 34 22

المدينة 33 18

الرياض 28 13

المنامة 27 19

أبوظبى 30 19

الدوحة 29 18

الكويت 28 15

دمشق 19 06

بيروت 19 15

عمان 19 08

القدس 19 08

غزة 20 12

بغداد 26 08

مسقط 26 21

صنعاء 24 02

الخرطوم 35 21

طرابلس 17 12

تونس 17 12

الجزائر 15 04

الرباط 19 06

نواكشوط 36 20

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 13 02-

إسطنبول 18 09

إسلام آباد 26 10

نيودلهى 28 14

جاكرتا 30 24

بكين 17 01-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 11 04

أثينا 17 07

روما 15 04

باريس 11 10

مدريد 14 02

برلين 01 02-

لندن 12 10-

مونتريال 03- 11-

موسكو 07- 11-

نيويورك 05 03

واشنطن 16 06

أديس أبابا 26 11

الأرصاد شديد البرودة شبورة مائية نشاط رياح الرياح درجات الحرارة

