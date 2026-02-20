تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بالمطرية.. صور

شيع الآلاف من أبناء المطرية جثامين شهداء لقمة العيش بمسقط رأسهم بالمطرية بمحافظة الدقهلية.



خرجت الجثامين من المسجد، عقب أداء صلاة الجنازة عليهم، وسط حشد كبير من الأهالى.





وسادت حالة من البكاء والعويل على أسر المتوفىن لفقدهم احبتهم وعائلين اسرهم الذين كانوا يعملون في مزارع سمكية بجنوب بورسعيد.

وعقب صلاة الجنازة تم تشييع الجثامين وسط مشهد جنائزى مهيب حتى تم دفنهم بمقابر عائلتهم بالمطرية.

وشهد طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد اليوم الخميس حادث مأساوي اثر تصادم سيارتين نقل وربع نقل راح ضحيته 18 شخص وأصيب 3 اخرين حيث كان الضحايا يعملون بمزارع سمكية بجنوب بورسعيد.