محافظ الدقهلية حول حادث محور 30 يونيو.. التنسيق مع محافظ بورسعيد لاستخراج تصاريح الدفن وصرف التعويضات

أصدرت محافظة الدقهلية بيانا حول حادث محور 30 يونيو بنطاق محافظة بورسعيد جاء فيه أنه في تمام الساعه 12:30 ظهر اليوم الخميس وقع حادث سير ( تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل) علي محور 30 يونيو بنطاق محافظة بورسعيد ، مما أدي إلي وقوع وفيات ومصابين ، حيث كانت تنقل السياره الربع نقل عمال للعمل بمزارع اسماك بمحافظة بورسعيد يرجح أنهم من أبناء مركز ومدينة المطريه .

انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث لنقل حالات الوفاه والمصابين الي المستشفيات .

وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه بالتواصل مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد للوقوف علي تداعيات الحادث ونتائجه ومعرفة عدد الوفيات والمصابين وتقديم الدعم اللازم .

و أسفر هذا الحادث حتي الآن عن وقوع عدد 18 حالة وفاه وعدد 3 مصابين تم إخلائهم جميعاً الي مستشفيات محافظة بورسعيد ( 6 وفيات و 3 مصابين بمستشفي 30 يونيو - 5 وفيات بمستشفي النصر - 5 وفيات بمستشفي الزهور - 2 وفيات بمستشفي السلام ) ، وجاري التعرف علي هوية حالات الوفاه وتحديد أماكن إقامتهم .

وكلف اللواء طارق مرزوق وكيل وزارة الصحه بالدقهليه بالتنسيق الكامل مع وكيل وزارة الصحه ببورسعيد ومتابعة الوضع الصحي للمصابين وانهاء إجراءات تسليم حالات الوفاه الي ذويهم واستخراج تصاريح الدفن للمتوفين وتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين .

وأمر " محافظ الدقهليه " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهليه بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد وصرف التعويضات الماليه لأسر المتوفين وللمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم .

وأعرب محافظ الدقهلية عن حزنه الشديد جراء وقوع هذا الحادث المؤلم ووقوع ضحايا من أبناء مركز ومدينة المطريه ووجه التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مصابهم الجلل .

وتطمئن محافظة الدقهلية المواطنين أن فرق العمل الطبيه داخل المستشفيات الصحيه ببورسعيد يقدمون الرعايه الطبيه الكامله للمصابين علي أكمل وجه وهناك متابعة دقيقه لحالات المرضي لحين امتثالهم تماماً للشفاء .

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي .