محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة والتطوير وتوفير السلع في طلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ،مدينة طلخا تابع خلالها عددًا من الملفات الخدمية والتنموية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا.

تابع محافظ الدقهلية خلال جولته مستوى النظافة وأعمال التجميل والتطوير الجارية بالمدينة، ووجّه لرئيس مركز ومدينة طلخا باستكمال أعمال التجميل والنظافة أسفل كوبري الجيش بشارع صلاح سالم، مع زراعة الأحواض ودهان البلدورات والأعمدة، إلى جانب تطوير جدارية الجيش أسفل الكوبري، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري وتعزيز الهوية البصرية للمدينة.

وتفقد " مرزوق " منفذ مستقبل مصر لبيع السلع والمنتجات للمواطنين، واطمأن على توافر المنتجات، وتابع كذلك أعمال الإنشاءات الجارية بمعرض طلخا الدائم لبيع السلع والمنتجات، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية به تمهيدًا لافتتاحه في أقرب وقت لخدمة المواطنين.

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجّه بسرعة تلبيتها وحلها، كما كلّف بالتنسيق العاجل لتسريع إجراءات إجراء عملية جراحية لنجل إحدى المواطنات التي عرضت مشكلتها بشأن تأخر موعد إجراء العملية، مؤكدًا أن الاستجابة لشكاوى المواطنين وتخفيف معاناتهم أولوية في العمل التنفيذي