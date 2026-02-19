بشير العدل: جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق وراء ارتفاع الأسعار

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة فى سبيل تحسين حياة المواطنين، وتقوم بتنفيذ خطط واستراتيجيات، من أجل تخفيض الأسعار خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية.



قال "العدل" فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أنه رغم جهود الحكومة، والتحسن الواضع فى مؤشرات الاقتصاد القومي، مثل تراجع التضخم إلى 11.9%، إلا أن المواطن لم يشعر بهذا التحسن فى الأداء، ولاتزال أسعار بعض السلع الغذائية مرتفعة، الأمر الذي يمثل عبئا على كاهل المواطنين، خاصة فى شهر رمضان وفترات زيادة الاستهلاك.



أوضح "العدل" أن جشع التجار، وراء عدم شعور المواطن بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، وأن بعض السلع لا تزال تباع بأسعار مرتفعة، رغم لقاءات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من أصحاب المصانع والمنتجين، لضبط الأسعار، وذلك بسبب الجشع التجاري.



طالب "العدل" الحكومة بممارسة دورها الرقابي على الأسواق، وضرورة دخولها بسياسات اقتصادية لضبط الأسعار، مؤكدا أن السوق الحرة، بمفهومها الاقتصادي، لا تصلح فى ظل اقتصاد يعانى ما يقرب من 50% من المواطنين من الفقر.



شدد "العدل" على أن الجهود الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالأسعار، من شأنه أن يعيد للسوق ضبط الأسعار، مما يشعر المواطن بتحسن الأداء الاقتصادي.