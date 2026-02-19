قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بشير العدل: جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق وراء ارتفاع الأسعار

بشير العدل
بشير العدل

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة فى سبيل تحسين حياة المواطنين، وتقوم بتنفيذ خطط واستراتيجيات، من أجل تخفيض الأسعار خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية.


قال "العدل" فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أنه رغم جهود الحكومة، والتحسن الواضع فى مؤشرات الاقتصاد القومي، مثل تراجع التضخم إلى 11.9%، إلا أن المواطن لم يشعر بهذا التحسن فى الأداء، ولاتزال أسعار بعض السلع الغذائية مرتفعة، الأمر الذي يمثل عبئا على كاهل المواطنين، خاصة فى شهر رمضان وفترات زيادة الاستهلاك.


أوضح "العدل" أن جشع التجار، وراء عدم شعور المواطن بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، وأن بعض السلع لا تزال تباع بأسعار مرتفعة، رغم لقاءات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من أصحاب المصانع والمنتجين، لضبط الأسعار، وذلك بسبب الجشع التجاري.


طالب "العدل" الحكومة بممارسة دورها الرقابي على الأسواق، وضرورة دخولها بسياسات اقتصادية لضبط الأسعار، مؤكدا أن السوق الحرة، بمفهومها الاقتصادي، لا تصلح فى ظل اقتصاد يعانى ما يقرب من 50% من المواطنين من الفقر.


شدد "العدل" على أن الجهود الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالأسعار، من شأنه أن يعيد للسوق ضبط الأسعار، مما يشعر المواطن بتحسن الأداء الاقتصادي.

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

