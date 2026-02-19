ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي نقل تحياته وتقديره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا تقديره واحترامه لدور السيد الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة والمنطقة ومشاركة مصر في اجتماع مجلس السلام بشأن قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الأمريكي في الاجتماع الأول والافتتاحي لمجلس السلام لوضع خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع غزة، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبرئاسة ترامب، الذي دعا إلى هذا الاجتماع، اليوم /الخميس/، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويشارك رئيس الوزراء في اجتماع مجلس السلام نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرافقه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ومن المقرر أن تتضمن المشاركة إلقاء كلمة مصر أمام المجلس، والتي ستتناول رؤية الدولة المصرية حيال القضايا المطروحة.

ويستهدف الاجتماع، الذي يشارك فيه قرابة 40 دولة من بينها مصر، بشكل أساسي تحديد الملامح السياسية والأمنية لمستقبل القطاع، مع التركيز على ملفات إعادة الإعمار وتوفير الدعم الإغاثي العاجل، فيما ستتطرق المباحثات إلى آليات تنفيذ التعهدات المالية التي تجاوزت 5 مليارات دولار، والمخصصة لتمويل مشاريع البنية التحتية والجهود الإنسانية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التعهدات الأمنية للدول الأعضاء، والتي تتضمن خطة لنشر "قوة استقرار دولية" في غزة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار وتوفير البيئة الآمنة لبدء عمليات الإعمار.

يشار إلى أن مجلس السلام هو كيان استراتيجي أنشأه الرئيس ترامب ليكون منصة دولية لتنسيق جهود الإغاثة وضمان الاستقرار الإقليمي، فيما يعد اجتماع اليوم الخطوة العملية الأولى لتحويل التعهدات الدولية إلى واقع ملموس داخل القطاع.