الكونفدرالية والدوري .. مواعيد مباريات الزمالك في شهر رمضان

يستعد فريق الزمالك لخوض عدد من المباريات المهمة خلال شهر رمضان المبارك في الدوري والكونفدرالية.

وضمن الزمالك التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية عقب صدارته لجدول المجموعة برصيد 11 نقطة.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر رمضان

الزمالك × حرس الحدود - يوم الجمعة 20 فبراير - الساعة 9:30 مساءً في الدوري المصري

زد × الزمالك - يوم الثلاثاء 24 فبراير - الساعة 9:30 مساءً في الدوري المصري

بيراميدز × الزمالك - يوم الأحد 1 مارس - الساعة 9:30 مساءً في الدوري المصري

الزمالك × الاتحاد السكندري - يوم الجمعة 6 مارس - الساعة 9:30 مساءً في الدوري المصري

الزمالك × إنبي - يوم الأربعاء 11 مارس - الساعة 9:30 مساءً في الدوري المصري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك - أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.