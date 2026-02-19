قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
آية التيجي

يُعد قمر الدين من أشهر المشروبات التقليدية في شهر رمضان، ويُصنع من شرائح المشمش المجفف المركّز. 

ما هي فوائد شرب قمر الدين؟

وكشف موقع WebMD، إن المشمش يُعتبر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة.د، ومن ابرز فوائده:

ـ دعم صحة الجهاز الهضمي:
المشمش يحتوي على نسبة جيدة من الألياف، ما يساعد في:
تحسين حركة الأمعاء
تقليل الإمساك
دعم صحة القولون

ـ تقوية المناعة:
المشمش غني بفيتامين A وC، وهما عنصران أساسيان لدعم جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

فوائد شرب قمر الدين

ـ دعم صحة القلب:
يحتوي المشمش على البوتاسيوم، الذي يساعد في:
تنظيم ضغط الدم
تقليل احتباس السوائل
دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ غني بمضادات الأكسدة:
المشمش يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل البيتا كاروتين، التي تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.

فوائد شرب قمر الدين

ـ مصدر طبيعي للطاقة:
يحتوي قمر الدين على سكريات طبيعية تمنح الجسم طاقة سريعة بعد الإفطار، ما يجعله خيارًا شائعًا لتعويض انخفاض السكر بعد الصيام.

فوائد شرب قمر الدين

محاذير عند شرب قمر الدين

ورغم فوائده، فإن قمر الدين يحتوي على نسبة سكر مرتفعة خاصة إذا أُضيف إليه سكر أثناء التحضير، لذلك يُنصح:
ـ بتقليل كمية السكر المضاف
بعدم الإفراط في تناوله لمرضى السكري
ـ تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن

فوائد شرب قمر الدين

طريقة تحضير قمر الدين في المنزل

المكونات:
لفة قمر الدين (مشمش مجفف)
4 أكواب ماء ساخن
سكر حسب الرغبة (اختياري)
ماء زهر أو ليمون (اختياري)

فوائد شرب قمر الدين

طريقة التحضير:
ـ يُقطع قمر الدين إلى قطع صغيرة.
ـ يُنقع في الماء الساخن لمدة 3–4 ساعات أو طوال الليل.
ـ يُخلط في الخلاط حتى يصبح ناعمًا.
ـ يُصفّى إذا لزم الأمر.
ـ يُضاف السكر أو ماء الزهر حسب الرغبة ويُحفظ في الثلاجة حتى التقديم.
يُقدّم باردًا.

فوائد قمر الدين مشروب قمر الدين فوائد المشمش المجفف طريقة عمل قمر الدين فوائد قمر الدين في رمضان قمر الدين للجهاز الهضمي مشروبات رمضانية صحية

