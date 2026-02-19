قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوًّا دافئًا نهارًا باردا ليلا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا بارد ليلا
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا بارد ليلا
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلًا.

الظواهر الجوية غدا

وذكرت الهيئة - في بيان، الخميس- أنه متوقع شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

واقرأ أيضًا:

.الأرصاد : طقس القاهرة اليوم حار والعظمى 37 درجة

نشاط الرياح

كما متوقع نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس وخليج العقبة تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر، فهي كما يلي: 

حالة الطقس

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 23 10

بنهــــا 20 10

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 21 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 21 10

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 21 10

رأس سدر 23 12

نخل 20 11

كاترين 17 04

الطور 25 13

طابا 23 12

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 15

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 10

مطروح 19 11

السلوم 20 10

سيوة 21 07

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد على منطقتين في مصر

رأس غارب 24 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 28 17

حلايب 26 22

أبو رماد 28 18

مرسى حميرة 27 17

أبــــــرق 29 16

جبل علبة 30 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 11

بني سويف 23 09

المنيا 23 07

أسيوط 24 09

سوهاج 26 09

قنا 27 10

الأقصر 27 12

أسوان 28 13

الوادي الجديد 25 10

أبوسمبل 27 13

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

ترشيحاتنا

الدكتور مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين

إمام مسجد الحسين يكشف أسرار سيف النبي ﷺ «العضب» ومصحف الإمام علي

نجيب ساويرس

ساويرس يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 6 آلاف دولار: 70% من استثماراتي في المعدن الأصفر

نجيب ساويرس

نجيب ساويرس: 4 آلاف جنيه في محفظتي للطوارئ.. وأخشى الحسد على أولادي رغم إيماننا

بالصور

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد