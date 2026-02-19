الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة 20 فبراير 2026، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا إلى شديد البرودة ليلًا.

الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

العظمى المتوقعة تسجل 23 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

بينما تكو 22 درجة على السواحل الشمالية، و28 درجة على جنوب الصعيد، فيما تتراوح الصغرى بين 8 و12 درجة على مختلف المناطق.

كما تتكوّن شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رذاذًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وناشدت الهيئة المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.