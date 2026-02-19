لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أول لقاء لها مع عبد المنصف بعد عودته لمنزله

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، تفاصيل أول لقاء جمعها بزوجها حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف بعد إنتهاء أزمتهم الزوجية قائلة: "أول ما دخل البيت أخذ نفس عميق وقال بيتي واحشني وعيالي واحشتني وأنتى وحشتنيني وهو فاهم أن ده بيته ولازم يحس الاحساس ده".

وأضافت لقاء الخميسي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن زوجها محمد عبد المنصف بدأ معهم السنة الجديدة من أولها، متابعة: "دي كانت سنة جديدة وبداية جديدة".

وعبرت لقاء الخميسي عن استغرابها من الستات التي تهدم البيوت الزوجية قائلة: "مش فاهمه فكرة الستات اللى بتأذي بعضها والبنت سبب الأزمة الأزوجية شافتني قبل كده وتعرفني وشافتني في مناسبة عند ناس أصحابي وكانت موجودة وتعرفت عليه في المناسبة"، وقاطعتها الاعلامية أميرة بدر مازحة: "عشان كده بنقعد حطين عنينا في وسط راسنا".