أنا ست مجنونة وضايعة مني..لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية الأخيرة

أكدت الفنانة لقاء الخميسي أنها مرّت بفترة صعبة في حياتها خلال أزمتها الزوجية الأخيرة، مشيرة إلى أن الصبر كان عاملاً أساسياً في تجاوزها لهذه الأزمة.

مواجهة الصعوبات وتحديات الأزمات الزوجية

قالت لقاء الخميسي خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على قناة النهار: “مش كل واحدة تقدر تتخطى الأزمة، والموقف بيكون حسب الوضع وقتها، وكل شخص يواجه صعوبة في ظروفه الخاصة.”

تفكيك الأسرة: أصعب قرار في حياتي

وأوضحت لقاء أن فكرة تفكيك العائلة كانت مؤلمة جداً بالنسبة لها، مشيرة إلى أن أولادها كانوا دائماً في مقدمة أولوياتها وأن الألم كان يتضاعف بسبب خوفها على أسرتها.

وأكدت لقاء أنه لو كانت سمحت لنفسها بالأفكار السلبية والشريرة حول السيدة التي تسببت في مشكلتها الزوجية، لكانت تصرفت بشكل عنيف، مشددة على أن ما يحدث هو "مرض في الدماغ" وأن المشكلة ليست فيها.

وأضافت لقاء الخميسي قائلة: “أنا في الأصل ست مجنونة وضايعة مني”

اختتمت لقاء الخميسي حديثها بتوضيح أن كل أزمة زوجية تكون فريدة من نوعها، ولا يمكن تعميم كيفية التعامل معها، حيث يختلف الأمر حسب الظروف الشخصية لكل طرف.