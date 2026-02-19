قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
توك شو

أنا ست مجنونة وضايعة مني..لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية الأخيرة

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
منار عبد العظيم

أكدت الفنانة لقاء الخميسي أنها مرّت بفترة صعبة في حياتها خلال أزمتها الزوجية الأخيرة، مشيرة إلى أن الصبر كان عاملاً أساسياً في تجاوزها لهذه الأزمة.

 مواجهة الصعوبات وتحديات الأزمات الزوجية

قالت لقاء الخميسي خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على قناة النهار: “مش كل واحدة تقدر تتخطى الأزمة، والموقف بيكون حسب الوضع وقتها، وكل شخص يواجه صعوبة في ظروفه الخاصة.”

 تفكيك الأسرة: أصعب قرار في حياتي

وأوضحت لقاء أن فكرة تفكيك العائلة كانت مؤلمة جداً بالنسبة لها، مشيرة إلى أن أولادها كانوا دائماً في مقدمة أولوياتها وأن الألم كان يتضاعف بسبب خوفها على أسرتها.

وأكدت لقاء أنه لو كانت سمحت لنفسها بالأفكار السلبية والشريرة حول السيدة التي تسببت في مشكلتها الزوجية، لكانت تصرفت بشكل عنيف، مشددة على أن ما يحدث هو "مرض في الدماغ" وأن المشكلة ليست فيها.

وأضافت لقاء الخميسي  قائلة: “أنا في الأصل ست مجنونة وضايعة مني” 

اختتمت لقاء الخميسي حديثها بتوضيح أن كل أزمة زوجية تكون فريدة من نوعها، ولا يمكن تعميم كيفية التعامل معها، حيث يختلف الأمر حسب الظروف الشخصية لكل طرف.

