محافظ أسوان: البدء في تنفيذ مشروع تحويل الكابلات النحاسية إلى فايبر

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برئيس الشركة المصرية للاتصالات بالمحافظة المهندس محمد مصطفى لعرض آلية تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية الخاصة بالكابلات التليفونية الأرضية داخل نطاق مدينة أسوان من خلال استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية الفايبر مجاناً وبدون أى مصاريف أو رسوم إدارية ليستفيد منها حوالى 63 ألف مشترك .

ويأتى ذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 ، وتواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بمستوى الخدمات الاتصالية المقدمة للمواطنين ، وخاصة داخل عواصم المحافظات والمدن الكبرى .

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، قدم المهندس عمرو لاشين شكره وتقديره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المهندس رأفت هندى .

وأكد المحافظ على أنه تم التوجيه للأجهزة التنفيذية المختصة لتقديم كامل الدعم وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع الضخم والحيوى والذى سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات ، بداية بمنطقة الصداقة الجديدة خلال الشهر الجارى لتغطية 4 آلاف عميل كمرحلة أولى .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد مصطفى بأن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة لتحسين خدمات الاتصالات وتوفير شبكة إنترنت أسرع وأكثر استقرارا للمواطنين والمؤسسات الخدمية حيث سيؤدى تحويل كوابل النحاس إلى كوابل الفايبر إلى رفع سرعات الإنترنت وتحسين الخدمة مما سيسهم فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ولفت إلى أنه تم عقد لقاءات تنسيقية مع جميع المختصين بشبكات المرافق والشركة المصرية للاتصالات ، وتم تحديد أماكن الأعمال المستقبلية الخاصة بتنفيذ المشروع الهام وفقاً للفكر الإستراتيجى الهادف لبناء بنية تحتية قوية وتطوير خدمات الاتصالات لتكون مصر مركزاً رقمياً إقليمياً وعالمياً .