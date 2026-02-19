قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يتفقد المنشآت الصحية بمنظومة التأمين بالمحمودية

محمد عبد الفتاح

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة داخل عدد من المنشآت الصحية لمتابعة مستوى الأداء الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل على أرض الواقع.

وذلك للإطمئنان على جودة الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين وذلك فى ظل الإهتمام المتواصل للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية الشاملة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال الجولة فاجأ المحافظ العاملين بوحدة صحة أسرة المحمودية، حيث حرص على الإستماع مباشرةً إلى المواطنين المترددين على الوحدة ، مستفسراً عن مدى إنتظام تلقيهم للخدمات الطبية والعلاجية وفقاً لمنظومة الحجز الإلكترونى ، ومدى توافر الأدوية بإعتبار أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقى لنجاح المنظومة .

ووجه محافظ أسوان مدير فرع التأمين الصحى الشامل ومسئولى الرعاية الصحية بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل منظومة الصيدليات التجارية بمختلف المراكز والمدن بما يسهم فى تسهيل حصول المنتفعين على العلاج دون معاناة ، والتغلب على أى نقص قد يطرأ فى بعض الأصناف الدوائية بما يحقق الإنسيابية المطلوبة فى صرف العلاج.

المنشآت الصحية 

وعقب ذلك توجه المحافظ إلى مركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر ، والذى يخدم نحو 112 ألف مواطن من أهالى مناطق وسط المدينة والشيخ هارون ، حيث تابع المهندس عمرو لاشين آليات إستقبال المرضى وخطوات تقديم الخدمة ، والإجراءات الخاصة بتلقى الحالات المرضية للخدمات الطبية .

مشدداً على أن الهدف الأساسى هو تقديم خدمة علاجية لائقة وسريعة تليق بالمواطن الأسوانى ، وأن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دورى لضمان الإلتزام بمعايير الجودة والإنضباط داخل جميع المنشآت الصحية ، والعمل على إزالة أى معوقات قد تعرقل كفاءة الأداء .

وأكد المحافظ على أن منظومة التأمين الصحى الشامل تمثل أحد أهم محاور تطوير القطاع الصحى ، وأن الدولة عازمة على توفير كافة مقومات النجاح لها من خلال دعم البنية التحتية، وتطوير نظم العمل ، وضمان توافر الأدوية والخدمات العلاجية بالشكل المطلوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الخطيب

الخطيب وحسن شحاتة يدعمان مشروع الدولة في الساحل الشرقي

النادي الأهلي

الأهلي يصرف منحة رمضان لـ العاملين بجميع الفروع

محمد صلاح

ليفربول يشترط 55 مليون جنيه إسترليني لرحيل صلاح

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

