محافظ أسوان يتفقد المنشآت الصحية بمنظومة التأمين بالمحمودية

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة داخل عدد من المنشآت الصحية لمتابعة مستوى الأداء الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل على أرض الواقع.

وذلك للإطمئنان على جودة الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين وذلك فى ظل الإهتمام المتواصل للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية الشاملة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال الجولة فاجأ المحافظ العاملين بوحدة صحة أسرة المحمودية، حيث حرص على الإستماع مباشرةً إلى المواطنين المترددين على الوحدة ، مستفسراً عن مدى إنتظام تلقيهم للخدمات الطبية والعلاجية وفقاً لمنظومة الحجز الإلكترونى ، ومدى توافر الأدوية بإعتبار أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقى لنجاح المنظومة .

ووجه محافظ أسوان مدير فرع التأمين الصحى الشامل ومسئولى الرعاية الصحية بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل منظومة الصيدليات التجارية بمختلف المراكز والمدن بما يسهم فى تسهيل حصول المنتفعين على العلاج دون معاناة ، والتغلب على أى نقص قد يطرأ فى بعض الأصناف الدوائية بما يحقق الإنسيابية المطلوبة فى صرف العلاج.

المنشآت الصحية

وعقب ذلك توجه المحافظ إلى مركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر ، والذى يخدم نحو 112 ألف مواطن من أهالى مناطق وسط المدينة والشيخ هارون ، حيث تابع المهندس عمرو لاشين آليات إستقبال المرضى وخطوات تقديم الخدمة ، والإجراءات الخاصة بتلقى الحالات المرضية للخدمات الطبية .

مشدداً على أن الهدف الأساسى هو تقديم خدمة علاجية لائقة وسريعة تليق بالمواطن الأسوانى ، وأن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دورى لضمان الإلتزام بمعايير الجودة والإنضباط داخل جميع المنشآت الصحية ، والعمل على إزالة أى معوقات قد تعرقل كفاءة الأداء .

وأكد المحافظ على أن منظومة التأمين الصحى الشامل تمثل أحد أهم محاور تطوير القطاع الصحى ، وأن الدولة عازمة على توفير كافة مقومات النجاح لها من خلال دعم البنية التحتية، وتطوير نظم العمل ، وضمان توافر الأدوية والخدمات العلاجية بالشكل المطلوب .