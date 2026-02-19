مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

في أول يوم رمضان 2026 ، يبحث الكثير عن موعد آذان المغرب ووقت الإفطار بعددك صيام ساعات طويلة في نهار رمضان وترقب موعد الأذان مع البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر .

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 18 فبراير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

موعد أذان المغرب اليوم

موعد آذان المغرب في القاهرة في تمام الساعة 5:47

وموعد أذان المغرب في الأسكندرية في تمام الساعة 5:51

و موعد أذان المغرب في الإسماعيلية في تمام الساعة 5:42

وموعد أذان المغرب في المنيا في تمام الساعة 5:52 .

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى القاهرة

- وقت صلاة الفجر 5:04 ص

- موعد صلاة الظهر 12:09 ص

- موعد صلاة العصر 3:21 م

- موعد صلاة المغرب 5:47 م

- موعد صلاة العشاء 7:04 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 5:10 ص

- موعد صلاة الظهر 12:14 ص

- موعد صلاة العصر 3:25 م

- موعد صلاة المغرب 5:51 م

- موعد صلاة العشاء 7:09 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 5:00 ص

- موعد صلاة الظهر 12:05 ص

- موعد صلاة العصر 3:17 م

- موعد صلاة المغرب 5:42 م

- موعد صلاة العشاء 7:00 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 4:52 ص

- وقت صلاة الظهر 11:57 ص

- موعد صلاة العصر 3:11 م

- وقت صلاة المغرب 5:37 م

- وقت صلاة العشاء 6:53 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 4:56 ص

- موعد صلاة الظهر 12:02 ص

- موعد صلاة العصر 3:19 م

- موعد صلاة المغرب 5:46 م

- موعد صلاة العشاء 7:00 م

مواقيت الصلاة في المنيا

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الخميس 19 فبراير: 5:06 صباحاً.

موعد الشروق في المنيا اليوم الخميس 19 فبراير: 6:30 صباحاً.

موعد أذان الظهر في المنيا اليوم الخميس 19 فبراير: 12:11 مساءً.

موعد أذان العصر في المنيا اليوم الخميس 19 فبراير: 3:25 مساءً.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الخميس 19 فبراير: 5:52 مساءً.

موعد أذان العشاء في المنيا اليوم الخميس 19 فبراير: 7:07 مساءً