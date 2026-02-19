رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وخطوات الاستعلام عنها .. ترقبوها هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الإستفسارات بشأنها .

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها لم تعلنها حتى الآن

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنها سوف تعلن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 قريباً

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، كما سيتم كذلك تسليمها للطلاب يداً بيد في المدارس .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن يتم إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم قريباً .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه عبر منصة الشهادات العامة الموجودة على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login

أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خطوات الاستعلام عنها

وبمجرد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، سيتاح للطالب التعامل مع رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 من خلال اتباع عدة الخطوات التالية :

ادخل على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 https://moe-register.emis.gov.eg/

اكتب البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب

اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس

اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الإمتحان

للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب ، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكترونى المدرسي عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، من المقرر أن يبدأ رسميا اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026 ، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026