قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية.. هل اقتربت الحرب مع إيران؟
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وخطوات الاستعلام عنها .. ترقبوها هنا
رمضان صدقة من الله على عبادة فكيف نجدد حياتنا فيه؟.. علي جمعة يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وخطوات الاستعلام عنها .. ترقبوها هنا

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الإستفسارات بشأنها .

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها لم تعلنها حتى الآن 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنها سوف تعلن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 قريباً 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، كما سيتم كذلك تسليمها للطلاب يداً بيد في المدارس .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن يتم إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم قريباً .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه عبر منصة الشهادات العامة الموجودة على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login 

أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خطوات الاستعلام عنها

وبمجرد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، سيتاح للطالب التعامل مع رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 من خلال اتباع عدة الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 https://moe-register.emis.gov.eg/
  • اكتب البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب
  • اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس
  • اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الإمتحان
  • للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب ، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكترونى المدرسي عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، من المقرر أن يبدأ رسميا اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026 ، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 أرقام جلوس الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

إجازة رسمية

الموظفون والطلاب.. هل الخميس أول يوم رمضان إجازة رسمية؟

ترشيحاتنا

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد