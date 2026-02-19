كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول

أصدرت محكمة كورية جنوبية حكماً بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول في قضية الأحكام العرفية.

وذكرت وكالة رويترز بأن محكمة كوريا جنوبية أدانت الرئيس السابق يون سول يوك ووزير دفاعه بتهمة التمرد في قضية فرض الأحكام العرفية.



وقالت المحكمة الكورية الجنوبية أن الرئيس السابق يون سوك يول مذنب بإساءة استخدام السلطة في فرض الأحكام العرفية.

وقد اتُهم "يون" في يناير من العام الماضي بتزعم التمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، والتي استمرت 6 ساعات فقط.

ويُتهم "يون" بتعبئة القوات المسلحة والشرطة لإغلاق مجمع الجمعية الوطنية بهدف منع النواب من التصويت على إلغاء مرسومه، وتوجيه أوامر باعتقال رئيس الجمعية الوطنية وقادة الأحزاب الحاكمة والمعارضة الرئيسية آنذاك، من بين أمور أخرى.

ووفقا للائحة الاتهام، تآمر "يون" مع وزير الدفاع السابق "كيم يونغ-هيون" وآخرين لتنظيم أعمال شغب بهدف تقويض الدستور وأعلن الأحكام العرفية في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.