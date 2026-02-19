قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والقنوات الناقلة
تحقيق أممي: أفعال الدعم السريع في الفاشر تشير إلى علامات إبادة جماعية
عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله
نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن حول تطورات الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول

الرئيس السابق يون سوك يول
الرئيس السابق يون سوك يول
محمود نوفل

أصدرت محكمة كورية جنوبية  حكماً بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول في قضية الأحكام العرفية.

 وذكرت وكالة رويترز بأن محكمة كوريا جنوبية أدانت الرئيس السابق يون سول يوك ووزير دفاعه بتهمة التمرد في قضية فرض الأحكام العرفية.


وقالت المحكمة الكورية الجنوبية أن الرئيس السابق يون سوك يول مذنب بإساءة استخدام السلطة في فرض  الأحكام العرفية.

وقد اتُهم "يون" في يناير من العام الماضي بتزعم التمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، والتي استمرت 6 ساعات فقط.

ويُتهم "يون" بتعبئة القوات المسلحة والشرطة لإغلاق مجمع الجمعية الوطنية بهدف منع النواب من التصويت على إلغاء مرسومه، وتوجيه أوامر باعتقال رئيس الجمعية الوطنية وقادة الأحزاب الحاكمة والمعارضة الرئيسية آنذاك، من بين أمور أخرى.

ووفقا للائحة الاتهام، تآمر "يون" مع وزير الدفاع السابق "كيم يونغ-هيون" وآخرين لتنظيم أعمال شغب بهدف تقويض الدستور وأعلن الأحكام العرفية في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.

كوريا الجنوبية قضية الأحكام العرفية الرئيس السابق يون سوك يول محكمة كوريا جنوبية القوات المسلحة في كوريا الجنوبية

