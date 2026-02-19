استطلاع: توقعات برفع الفائدة اليابانية إلى 1% بحلول يونيو المقبل

أظهر استطلاع أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1% بحلول نهاية يونيو المقبل، مع ترجيح بعضهم اتخاذ الخطوة في أبريل وسط تصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم وضعف الين.

ويُعد هذا أول استطلاع يُجرى منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بأغلبية كاسحة في الانتخابات التي جرت في الثامن من فبراير محققة أفضل نتيجة لحزبها الليبرالي الديمقراطي؛ وفق ما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وكان البنك المركزي الياباني قد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى في 30 عامًا، مشيرًا إلى استعداده لمواصلة التشديد النقدي، في وقت تقترب فيه بنوك مركزية عالمية من إنهاء دورات خفض الفائدة.

وأجمع الاقتصاديون الـ76 المشاركون في الاستطلاع، الذي أُجري بين 10 و18 فبراير، على أن البنك سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في مارس غير أن 58% منهم (43 من أصل 74) توقعوا وصول سعر الفائدة إلى 1% بنهاية يونيو، مقارنة بما يزيد قليلاً على ثلث المشاركين في يناير.

ومن بين 44 اقتصاديًا حددوا موعدًا للزيادة المقبلة، اختار 36% شهر يونيو، فيما رجّح 20% أبريل، و34% يوليو.

ويرى محللون أن البنك يتبنى نبرة تميل إلى التشدد، مع احتمال تسريع وتيرة الرفع في ظل مخاطر تضخمية ناتجة عن سياسة مالية توسعية وتراجع العملة.

وكان الين قد اقترب من مستوى 160 ينًا مقابل الدولار في يناير، قبل أن يسجل ارتفاعًا بنحو 3% الأسبوع الماضي، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر 2024.

وتترقب الأسواق ما إذا كانت تاكاييتشي ستجدد دعواتها للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات مقترح تعليق ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات لمدة عامين.

وأعرب أكثر من 57% من الاقتصاديين الذين أجابوا عن سؤال إضافي عن قلقهم من أن يؤدي هذا الإجراء إلى ضغوط على المالية العامة، محذرين من صعوبة إنهاء التخفيض الضريبي بالكامل بعد انقضاء المدة المحددة.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، توقع ثلثا المشاركين تقريبًا تدخل السلطات مجددًا لدعم العملة في حال استمرار ضعفها، مع اعتبار مستوى 160 ينًا للدولار نقطة مرجحة للتحرك.

أما بشأن الأجور، فأظهر الاستطلاع أن نحو 52% من المشاركين لا يتوقعون أن تتجاوز زيادات الأجور هذا العام مستوى 5.25% المسجل العام الماضي، بينما بلغ متوسط التوقعات لنمو الأجور 5.2%، مقارنة بـ5.0% في ديسمبر و4.9% في نوفمبر.