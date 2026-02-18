ترحيب وجولات وتكليفات.. تحركات مكثفة للمحافظين الجدد عقب الوصول لمحافظاتهم

في اول ايام عمل للمحافظين الجدد في محافظاتهم ..اجرى المحافظين جولات ميدانية وترحيل بالعاملين وتكليفات عاجلة لتقديم افضل خدمة للمواطنين..

الإسكندرية

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية ، جولة تفقدية بنطاق حي الجمرك لمتابعة المشروعات الكبرى التي تتم بالحي، مثل: مشروع تطوير حلقة السمك ومحيط القلعة ومشروع تطوير ميدان المساجد، وذلك خلال جولته الميدانية لتفقد المشروعات التي تتم على أرض المحافظة.

و تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي الجمرك، واستمع إلى شكاوى ومطالب المواطنين داخل المركز.

ووجه رئيس الحي بسرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين بما يحقق رضاهم وسرعة إنجاز مصالحهم، مع التأكيد على سرعة إجراء المعاينات للعقارات الصادر لها قرارات بذلك، مكلفاً رئيس الحي بالتواجد الدوري في المركز التكنولوجي للاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين.

وأثناء تفقده حي الجمرك، قام المهندس أيمن عطية بالمرور على أحد العقارات المائلة بشارع سبلة بمنطقة رأس التين، والصادر له قرار بالإزالة، وذلك برفقة لجنة هندسية مشكلة من أساتذة متخصصين لمعاينة الموقع. وقد أكد المحافظ للسكان أن أمن وسلامة قاطني العقار والعقارات المجاورة يأتي في المقام الأول، وأن المحافظة في انتظار قرار اللجنة الهندسية المشكلة.

وفي الجولة ذاتها، قام المحافظ بالمرور لتفقد آخر المستجدات بمشروع تطوير ميدان المساجد، حيث التقى بمجموعة من السياح الذين أشادوا بجمال المدينة، متمنين سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالموقع الديني والروحاني العريق.

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تتم، مؤكداً أنه سيتم تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الجزء الأكبر من المشروع خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أهمية اختيار نباتات تتناسب مع طبيعة هذا الموقع وتحافظ على جمال التصميم.

كما استفسر من المهندسين عن مدى توافر ساحات لإقامة الاحتفالات الدينية الكبرى، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هوية هذا المكان التراثي والديني العريق ليكون منطقة جذب سياحي.

جاءت هذه الجولة بحضور؛ السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ورئيس حي الجمرك، ومديري إدارات المرافق والمرور والطرق والنقل، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

قنا

شهد ديوان عام محافظة قنا، مراسم تسليم وتسلم المهام بين اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا الجديد، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا السابق، في مشهد اتسم بالرقي والتقدير المتبادل بين القيادات، تعكس حرص القيادات الوطنية، على ترسيخ قيم الاستمرارية في العمل التنفيذي، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

واستعرض الطرفان، أبرز الملفات الخدمية والمشروعات التنموية، من أجل مواصلة الاستمرارية في العمل والإنجاز، بما تلبي تطلعات المجتمع القنائي، لاسيما مشروعات البنية التحتية وحياة كريمة، والتأكيد على الملفات التي تمس حياة المواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأعرب اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا الجديد، عن خالص شكره وتقديره للدكتور خالد عبدالحليم، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة توليه المسؤولية، وما حققه من إنجازات في مختلف الملفات الحيوية بالمحافظة.

وأكد الببلاوي، بأنه سيعمل على استكمال المشروعات القومية والخدمية، مع التركيز على الملفات التي تمس حياة المواطن القنائي بشكل مباشر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.

وشدد محافظ قنا الجديد، على أن مصلحة الوطن وخدمة المواطن تأتي دائمًا في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن فلسفة الإدارة الجديدة ستقوم على مبدأ "البناء على ما تحقق"، واستكمال مسارات التطوير التي بدأت بالفعل، لضمان استدامة التنمية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، قدم الدكتور خالد عبدالحليم، التهنئة للمحافظ الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهمته الوطنية لخدمة أبناء قنا، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات وكوادر تنفيذية متميزة، قادرة على تحقيق طموحات الأهالي، مع اعتزازه بالفترة التي قضاها بين أبناء المحافظة، وما لمسه منهم من حب وانتماء لهذا البلد.

مطروح

وصل لديوان عام محافظة مطروح محافظ مطروح الجديد اللواء محمد الزملوط، وذلك عقب صدور قرار القيادة السياسية بحركة المحافظين الجديدة حيث كان فى استقباله المحافظ السابق اللواء خالد شعيب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية

وقدم اللواء خالد شعيب التهنئة للمحافظ الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، مؤكدًا أن محافظة مطروح تمتلك مقومات تنموية وسياحية واعدة تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.