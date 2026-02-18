رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم

رؤية هلال شهر رمضان 2026.. استقبلت بعض الدول الإسلامية اليوم شهر رمضان المعظم بعد رؤية الهلال بينما تبدأ بعض الدول الصيام غدا الخميس وفي مقدمتها مصر، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة تحري هلال رمضان، حيث تبيّن تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء، ليكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن بداية رمضان في مصر لعام 2026 كانت متوقعة يوم الخميس 19 فبراير، مع اختلاف بداية الشهر بين الدول حسب رؤية الهلال المحلية.

كما أن بعض دول الخليج بدأت الصيام اليوم الأربعاء بعد ثبوت رؤية الهلال لديها، بينما تبدأ دول أخرى الصيام غدا الخميس تبعًا لنتائج الرؤية المحلية.

دعاء استقبال شهر رمضان

ومع اقتراب دخول الشهر الكريم، يحرص المسلمون على استقبال رمضان بالدعاء، ومن المستحب أن يدعو المسلم لنفسه ولأهله بالخير والبركة، ومن ذلك أن يقول:

"اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال".

ومن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها عند رؤية هلال رمضان:

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه، وجنبني فيه الزلل والآثام، وارزقني فيه دوام ذكرك بتوفيقك يا هادي الضالين.

اللهم إني أسألك النعيم الدائم الذي لا يزول، وأسألك بعزتك أن تنجيني من النار، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وبارك لي فيما رزقتني، واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا، وآت نفسي تقواها وزكّها أنت خير من زكّاها، أنت وليها ومولاها.

اللهم اجعلنا من أهل الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار، واجعل أيام رمضان ليالي خير وجبر وستر وطمأنينة وسعادة.

يستحب في دعاء استقبال شهر رمضان كامل أن نقول: اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.

-اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.

-اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.

اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر.

ويستحب أن يقال في دعاء أول أيام شهر رمضان “اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا”.

اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا..اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.