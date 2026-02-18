اشحت وهات لنا فلوس.. القبض على المتهمين بإجبار طفل على التسول بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأطفال بالجلوس في منتصف الطريق العام بمحافظة الإسماعيلية؛ بقصد التسول.

وبالفحص؛ أمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (12 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)، وبسؤاله؛ قرر قيام والديه بإجباره على القيام بأعمال التسول والجلوس بالمنطقة المشار إليها لاستجداء المارة.

وأمكن ضبط والدي الطفل (عاطل - ربة منزل) مقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما؛ أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التربح.

واتخذت الإجراءات القانونية.