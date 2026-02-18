مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 1.. طلاق ياسر جلال وهدى الإتربي

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” العديد من الأحداث الطريفة .

وبدأت الحلقة بطلاق مودي (ياسر جلال) وزوجته هالة (هدي الإتربي) بعد ان أرسل لها ورقة طلاقها بشكل مفاجيء ، ثم تلجأ لحيلة وتسمع لتخطيط صديقتها (جوري بكر) بأنها تستفز طليقها مودي عن طريق شاب آخر وتسهر معه فى احدى اماكن السهر الذى يتواجد بها مودى واصدقائه لتتفاجيء ان صورها انتشرت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خطة صديقتها (جوري بكر) التى تريد ان تخدعها لتأذيها.

هالة (هدي الإتربي) تذهب الى همت (ميرفت امين) خالة مودي وتتطلب منها ان تساعدها فى رجوع مودي لها ولكنها ترفض بسبب حبه للفتيات بشكل دائم.

مودي (ياسر جلال) يطلب الزواج من فتاة اخري بعد ان تعرف عليها.

(فريد) جمال يوسف يبلغ مودي الوكيل (ياسر جلال) بأن الشركة أفلست

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.