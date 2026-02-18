قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
فن وثقافة

مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 1.. طلاق ياسر جلال وهدى الإتربي

تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” العديد من الأحداث الطريفة .

وبدأت الحلقة بطلاق مودي (ياسر جلال) وزوجته هالة (هدي الإتربي) بعد ان أرسل لها ورقة طلاقها بشكل مفاجيء ، ثم تلجأ لحيلة وتسمع لتخطيط صديقتها (جوري بكر) بأنها تستفز طليقها مودي عن طريق شاب آخر وتسهر معه فى احدى اماكن السهر الذى يتواجد بها مودى واصدقائه لتتفاجيء ان صورها انتشرت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خطة صديقتها (جوري بكر) التى تريد ان تخدعها لتأذيها.

  • هالة (هدي الإتربي) تذهب الى همت (ميرفت امين) خالة مودي وتتطلب منها ان تساعدها فى رجوع مودي لها ولكنها ترفض بسبب حبه للفتيات بشكل دائم.
  • مودي (ياسر جلال) يطلب الزواج من فتاة اخري بعد ان تعرف عليها.
  • (فريد) جمال يوسف يبلغ مودي الوكيل (ياسر جلال) بأن الشركة أفلست 

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.. صور

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلاميَّة السابع عشر»

البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة الإسلامية السابع عشر بجامعة الأقصر

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

